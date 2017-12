Drenthe200: een gezellige ‘helletocht’

RODEN – Donderdag 28 december is het weer zover. Dan zal burgemeester Klaas Smid om zes uur ’s ochtends het startschot lossen voor de Drenthe200. Tweehonderd kilometer op de mountainbike –of fatbike – dwars door de Drentse modder. Het evenement, wat dit jaar voor de derde maal wordt georganiseerd, moet bovenal spektakel opleveren. ‘Het wordt heftiger dan vorig jaar’, belooft medeorganisator Johan Wekema alvast.

Naast de afstand, is ook de tijd van het jaar bijzonder aan de Drenthe200. ‘De Drenthe200 vindt plaats in de winter, de slechtste tijd van het jaar voor wielerevenementen’, zegt Johan. ‘De deelnemers vertrekken ’s ochtends in het donker en komen vaak in het donker weer aan. De tocht is zwaar en ik vermoed dat hij heftiger is dan vorig jaar. Toen hadden we een relatief droog najaar, terwijl we dit jaar een heel nat najaar hebben gehad. Dat zal de tocht nog spectaculairder maken, al houd ik ook mijn hart vast. Ik hoop dat de deelnemers zich voldoende voorbereiden voor de tocht en de kou. Bij lage temperaturen ligt onderkoeling op de loer, als je niet oppast. Vandaar dat wij in de nieuwsbrieven aangeven dat men zich goed moet voorbereiden en adviseren wij ze om de juiste kleding mee te nemen.’ De organisatie denkt in ieder geval mee met de deelnemers, door in Beilen een tussenstop te bieden waar de deelnemers droge kleren aan kunnen trekken.

Daarnaast gaat de organisatie voor een Elfsteden-gevoel, aldus Johan. ‘We hebben zeven verzorgingsposten door het parcours. Daar is eten en drinken voor de deelnemers aanwezig, maar zal ook muziek en gezelligheid zijn. Zo is er voor de mensen in de buurt ook wat te beleven.’

Waar het voor de deelnemers bij tijd en wijlen een ‘helletocht’ zal worden, zet de organisatie voor toeschouwers dus in op gezelligheid. ‘Bij de opening begint dat al. We willen mensen aanmoedigen om vooral daar even te komen kijken. De sfeer erom heen is bijzonder. Daarnaast zie je dan een hele sliert lichtjes door de velden fietsen. Dat geeft een bijzonder beeld.’ De aankomst moet ook een hoogtepunt worden. ‘Zo tegen half vijf zal de meute een beetje binnenkomen. De snelle jongens zijn dan al gefinisht, maar de meesten komen tegen het eind van de middag binnen. Met het Wapen van Drenthe hebben wij geregeld dat er een tent van 40 bij 50 meter geregeld is en er livemuziek wordt verzorgd van vijf tot negen. Voor de deelnemers staat er een stamppotbuffet klaar, en zij worden natuurlijk voorzien van een drankje. Het gaat heel sfeervol worden’, belooft Johan.

Het officieuze ‘NK Fat Bike’, vindt ook plaats tijdens de Drenthe 200. Van de 1650 inschrijvingen, zullen er 35 deelnemers zijn aan dit NK. ‘Een fat bike is een fiets met extreem dikke banden. Het zou al bijzonder zijn als de deelnemers de tocht voltooien op deze fietsen. We hebben hier het label ‘NK’ aangehangen en gezorgd voor een kampioenentrui. Dat maakt het toch wel bijzonder.’

Johan durft groot te denken, geeft hij aan. Samen met zijn medeorganisatoren – Peter Groothuis en Marco Bos – wil hij eigenlijk nog wel uitbreiden. ‘We zijn begonnen met 400 deelnemers en vorig jaar hadden we 1100. Dit jaar is het al 1650 en we willen eigenlijk wel naar de 2000 deelnemers toe. In samenwerking met de plaatselijke ondernemers, kunnen wij er een nog groter evenement van maken.’