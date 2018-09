Drie dagen lekker spelen

NORG – Het Sport – en Spelfestival n Nog is succesvol verlopen. Meer dan 70 kinderen namen vorige week deel aan verschillende activiteiten in het Norgse. Beweegdorp Norg had in samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer, IVN, Welzijn in Noordenveld, De Bosrand en vele vrijwilligers een mooi programma gemaakt voor alle basisschoolkinderen.

Op verschillende locaties werden activiteiten aangeboden. Basislocatie was het voetbalterrein van GOMOS. Op dinsdag stonden wereldspelen centraal en op woensdag was er ook nog een speciaal kleuterprogramma. Nabij De Bosrand was er woensdag voor de oudere kinderen een ‘natuurdag’ met huttenbouwen en waterbeestjes zoeken (foto). Een van de hoogtepunten was het vrij zwemmen in het Molenduinbad en natuurlijk het springen in de waterbak van de paardencross.