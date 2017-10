Drie EK finales voor trio van Marumer Acro Academy

MARUM – Prachtige resultaten van het trio Mare Blaam, Famke van Wieren en Lisanne Hulder op de Europese Kampioenschappen Acrogym in Rzeszow, Polen. Daar maakten de dames van 19 tot 22 oktober deel uit van de Nederlandse delegatie Junior/senior, nadat vorige week de Jeugd EK al gehouden werden in de Poolse stad. Voor de categorie 13-19 jaar, waar de dames in uitkwamen, waren drie finale mogelijkheden. Naast de algemene finale waarin bepaald wordt hoe de ranglijst van Europa er uit ziet, werden ook aparte finales gehouden voor de beste landen op het gebied van balans- en tempo-oefeningen. Het lukte Mare, Famke en Lisanne om namens Nederland álle drie de finales te behalen. Een prestatie van formaat, temeer daar Lisanne de jongste deelnemer van het hele EK was: zij moet nog 13 jaar worden. Voor tempo behaalden Mare, Famke & Lisanne de achtste plaats, voor balans en in de allround finales wisten zij zelfs zévende van Europa te worden. Een ongelofelijke prestatie om hier te staan tussen de wereldtoppers van Europa.