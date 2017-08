Dromen op Mensinge

RODEN – Hoe lekker is het? Je voor even onderdompelen in een wereld vol fantasie. Een wereld van stoere Vikingen, heksen, woestelingen, feeën en magiërs. Tot ontdekking komen dat sprookjes toch echt niet alleen kinderharten sneller laten kloppen. Daar weten de vele honderden bezoekers van het FantasiaFestLeeft-festival alles van. Voor de tweede keer was Landgoed Mensinge afgelopen weekend om getoverd in één groot sprookjesparadijs. Met volle teugen genoten klein én groot van kleinkunstoptredens, de kunstzinnige markt, wonderbaarlijke demonstraties en workshops.