Drukbezochte postzegelmanifestatie in Roden

RODEN – In Sportcentrum de Hullen werd afgelopen zondag de postzegelmanifestatie NOORD 2018 georganiseerd. Op de grootste postzegelbeurs van Nederland vielen ook munten en ansichtkaarten te bewonderen. Dit jaar was het thema ‘Molens’. Eén van de deelnemers aan het evenement is de Duitse Post, die speciaal voor de postzegelbeurs de Paiser Meul uit Peize als afbeelding gebruikte voor hun beursstempel.

Op de beurs kwamen weer veel bezoekers af. Zij konden hun hart ophalen met de grote variëteit aan postzegels, munten en ansichtkaarten.