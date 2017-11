Drukkunst- expositie in K38

Onder aanvoering van de Stichting Culturele Kring Roden, wordt vanaf 10 november een expositie in kunstencentrum K38 georganiseerd. Deze expositie spitst zich toe op de druktechniek in al haar varianten. Janneke Ulrich en Laura Rijpstra, van de Culturele Kring Roden, zijn trots op de negen exposanten die vanaf dan hun werk vertonen. Vijf exposanten waren bij vergadering met betrekking tot de expositie aanwezig.

Eén van de exposanten is Peter Gerrits. Peter is graficus en specialiseert zich in de zeefdruk. ‘De zeefdruk is voornamelijk een vermeerderingstechniek, maar ik gebruik het als een kunsttechniek’, zegt Peter. ‘Mijn ideeën bedenk ik thuis en ik werk ze uit in het Grafisch Centrum te Groningen. Mijn werk is vooral abstract. Ik geniet van het maken van een fraaie compositie en de harmonie hiervan’, vertelt hij.

Joke Bodde voelt zich vooral thuis in de hoogdruk techniek, al is ze ook al heel lang betrokken bij de Teken- en Schilderclub te Roden. ‘Als enige van die groep, doe ik ook aan drukkunst. Ik werd er door gegrepen en heb het sindsdien niet meer los gelaten’, vertelt zij. Joke, die ook al eens exposeerde in de Kunstkamer van Klaasje Smit, vertelt dat haar werk vooral intuïtief is. ‘Ik heb vooraf geen bepaald plan ofzo. Ik laat mij leiden door mijn intuïtie.’

Een andere exposant is Ans Courtier, die zich bezighoudt met fotografie. ‘Veel van mijn foto’s zijn in zwart-wit. Daarnaast werk ik met ruimtelijke werken. Dat wil zeggen dat ik foto’s bijvoorbeeld aan draden in een soort mobiel hang. Dat is dan een soort ‘mixed media’. Daarnaast maak ik graag pinhole-foto’s. Mijn werken binnen de fotografie variëren dus enorm’, zegt Ans. Haar werken zijn voornamelijk een verslag van vervreemdende ervaringen in de werkelijkheid van alledag.

Kunstenaar Tim Blaauw exposeert met houtsnedes in K38. ‘Dit is een hoogdruk techniek, waarbij je op een vlakke plaat insnijdt en hetgeen wat je wilt laten zien, blijft dan achter op de houtsnede. De ontwerpen maak ik op dun papier, wat ook wel rijstpapier genoemd wordt. In mijn werken portretteer ik voornamelijk landschapen, waarin de menselijke hand te zien is. Denk hierbij aan een treinspoor door een landschap’, aldus Tim.

Ook Klaasje Smit is aanwezig op de expositie. ‘Ik exposeer met de droge naald en de blinddruk. Dat laatste is wanneer je platte voorwerpen afdrukt’, zegt Klaasje. Naast de druktechniek is ze op vele vlakken van de kunst geen onbekende. ‘Ik schilder, doe aan beeldhouwen en kijk ook naar andere disciplines’, zegt Klaasje, die een eigen atelier heeft in Nuis.

Na een korte voorstelronde van de aanwezige exposanten, praten zij over de huidige stand van zaken in ‘cultureel Nederland’. Onder het genot van een kop koffie, vertelt Joke dat kunstenaars die van de academie komen, tegenwoordig eerst een blauwe mat op de deurmat krijgen. ‘Kunstenaars worden geacht zzp’ers te zijn. Zij moeten hun gewerkte uren nu doorgeven aan de belastingdienst. Vroeger konden mensen die van de academie kwamen, hun talenten verder ontwikkelen in ateliers of kunstencentra. Zo konden zij ontdekken wat bij hen paste en wat ze verder wilden in de kunstwereld. Tegenwoordig ben je direct zzp’er en moet je zorgen dat je inkomsten genereert’, verzucht ze. Volgens Peter ligt juist daar het probleem bij kunstenaars. ‘Zoals ik het zie moet een kunstenaar over drie dingen beschikken. Het eerste aspect is creativiteit, het tweede is het beheersen van bepaalde technieken en het derde is het commerciële aspect. En juist dat laatste ontbreekt vaak. Kunstenaars leren niet hoe zij hun werken moeten verkopen of aanprijzen, zodat zij ook echt geld verdienen met hetgeen wat zij maken.’