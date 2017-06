Drumming als dagbesteding

NORG – Gerard Meijereing van Groenzorg Norg vindt het een prachtige activiteit. Maandelijks komt Gerard Boersma langs om met de deelnemers aan de dagbesteding eens lekker een potje te drummen. Gerard Boersma is eigenaar van Hit It uit Roden en bedenker van Drumming. Voor Drumming hoef je geen ervaring te hebben. Twee stokken en een drumstel is voldoende om samen te spelen. Er klinkt een vrolijk plaatje, Boersma geeft aanwijzingen en drummen maar. De dagbesteding is een samenwerkingsverband tussen Groenzorg Norg en het Bewegingscentrum Norg. De dagbesteding is gevestigd in de Huiskamer van het Bewegingscentrum. Enkele dagen per week is er dagopvang en worden er activiteiten georganiseerd. ‘Drumming is daar 1 van en het is elke keer weer een feest voor iedereen. Lekker met elkaar drummen op bekende liedjes. En zeker op zo’n prachtige mooie dag als vandaag. In de buitenlucht, fantastisch gewoon,’ laat Gerard Meijering weten.