DSTV en Statera schitteren tijdens thuiswedstrijd

RODEN- Afgelopen weekend vonden voor het eerst wedstrijden Microteamgym plaats in Drenthe. In Sportcomplex De Hullen in Roden organiseerde de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie deze districtswedstrijd i.s.m. met G.V. D.S.T.V. Peize en G.S.V. Statera Roden. Voor deze nieuwe discipline binnen het groepsspringen is nog niet eerder een wedstrijd voor District Noord georganiseerd. 45 teams uit Groningen, Friesland en Drenthe deden een poging tot het eremetaal. De springers uit Noord-Drenthe lieten meteen zien wat zij in huis hadden en werden met drie teams districtskampioen en behaalde met een team zilver.

Microteamgym bestaat uit 2 onderdelen, waaronder Minitramp en Minitramp Pegases als één onderdeel en Airtrack. Met een team van 3 á 5 springers laten zij op elk onderdeel 3 sprongseries zien, bestaande uit bijvoorbeeld salto’s en/of gesteunde sprongen. Dit gaat allemaal onder begeleiding van voorgeschreven muziek.

DSTV en Statera werken sinds dit seizoen samen als ‘springverenigingen’ en dit pakte goed uit! Maar liefst 5 teams kwamen uit voor de Peizer en Roner verenigingen. 4 van de 5 teams vielen in de prijzen. Het jeugdteam D-niveau (Wieke Hommes, Eva Zantingh, Irma Mulder, Elin van Heusden en Sofie Steenbergen), sprong een hele nette wedstrijd. Helaas waren andere teams sterker en belandden zij naast het podium. Het jeugdteam C-niveau (Marit Bus, Bas Hoven, Femke Ansingh, Sterre Benes en Mare Heeres) sprongen zich, heel knap, naar een zilveren plaats. Het junior C-team (Maryse Basstra, Rianne Hof, Sigrid Levering en Bente Hoogma) werd districtskampioen, evenals Mix Senior D (Daniek Somers, Inge Hofman, Tosca Fabriek, Toste Heerkens en Koen Fabriek) en junior B (Veerle Lenting, Ulrike Bosma, Marte Fluttert en Joke Pleiter). Dit laatste team liet sprongen als schroef en dubbel salto zien. Zij sprongen niet geheel foutloos, maar wisten dankzij hun moeilijkheidsgraad toch het goud te bemachtigen.

Niet voor niets is het juniorenteam van DSTV dan ook genomineerd voor sportploeg Noordenveld 2018!