Dubbel Try-out Concert RodenburgTheater

LEEK – Dit jaar neemt CMV Harmonie Leek o.l.v. dirigent Wim Westerman deel aan het concours in Hoogeveen om in de vierde divisie haar muzikale vaardigheden te presenteren aan een deskundige jury. Het Groninger orkest Harmonie’67 onder leiding van Floris de Wever neemt op 3 november deel aan Openbare Nederlandse Harmonie Kampioenschappen in Drachten. Zij doen mee in de tweede divisie.

Spelen voor publiek en jury

Voor CMV Harmonie Leek een mooie aanleiding om Harmonie’67 uit te nodigen voor een Try-out Concert op zaterdag 13 oktober, zo kunnen beide orkesten hun werken uitvoeren voor publiek. Een concours of kampioenschap is voor muzikanten en dirigent altijd een spannende ervaring, want het gaat om de prestatie, beoordeeld door een vakkundige jury. Tijdens dit Try Out Concert proberen beide orkesten zoveel mogelijk de spanning van het concours te benaderen, door een jurylid de concourswerken te laten beoordelen. Jappie Kuipers, dirigent, docent en voormalig dirigent van CMV Harmonie Leek neemt de jurering op 13 oktober voor zijn rekening.

Programma

Harmonie’67 speelt het verplichte concertwerk voor het kampioenschap The Curse of the Mermaid van Thomas Doss. Een prachtig muziekstuk in de vorm van een symfonisch gedicht. Het stuk vertelt met mooie, brede melodieën, fraaie ritmes en verrassende effecten het kleurrijke verhaal van een rijke, vrekkige visser die koste wat kost meer winst wil maken. Dat loopt voor de visser niet goed af… Daarnaast speelt het orkest nog een paar andere mooie werken waaronder een compilatie van de musical Elisabeth en een vrolijke medley van Charles Aznavour.

Het concoursprogramma van CMV Harmonie Leek bestaat uit Aquarium van Johan de Meij, een werk waarin een zestal tropische vissen melodisch worden uitgebeeld, van de onschuldige tetravisjes tot de angstaanjagende koraalduivel. Het werk Virginia van componist Jacob de Haan belicht de gelijknamige Amerikaanse staat vanuit 3 invalshoeken; de kolonisatie, de slavernij en de Amerikaanse Burgeroorlog. David of the White Rock is een Welsh volkslied. Volgens de overlevering is het autobiografisch; David, die bard (de singer-songwriter van die tijd) van beroep was, vroeg op zijn sterfbed om zijn harp en componeerde dit nummer voor zijn begrafenis.

RodenburgTheater

Voor het publiek is dit concert dé gelegenheid om – naast een het beleven van een mooie muzikale avond – het nieuwe onderkomen van Harmonie Leek te bekijken. Van repetitieruimte tot concertzaal, met het RodenburgTheater is de vereniging van alle gemakken voorzien.

Gratis toegang

Het concert op zaterdag 13 oktober begint om 20:00 uur in het RodenburgTheater aan de Rodenburg 1b in Leek (naast de Rodenburghal). De toegang is gratis.