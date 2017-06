Dubbelconcert Oranje en De Vlecke

RODEN – Christelijke Muziekvereniging Oranje is altijd in voor iets extra’s en iets bijzonders. Het dubbelconcert dat zaterdag 10 juni in kerkelijk Op de Helte in Roden plaatsvindt, vanaf 20.00 uur, is daar weer een mooi voorbeeld van. Oranje gaat dit keer niet alleen in concert, maar doet dat samen met fanfare De Vlecke uit Gorredijk. Wilbert Zwier, dirigent van Oranje, kent de dirigent van de fanfare uit Gorredijk goed en in 2014 was Oranje al eens te gast in Friesland. Nu volgt dus het tegenbezoek. ‘Het heeft even geduurd, maar het is dan eindelijk zover’, zegt Ubo Bolt van Oranje. ‘Het moet agenda-technisch allemaal passen. En dat valt nog niet mee met twee actieve verenigingen’, zegt hij. Het belooft zaterdag in elk geval een bijzonder concert te worden. Oranje trapt muzikaal af, waarna de gasten uit Friesland van zich zullen laten horen. Na de pauze zullen Oranje en De Vlecke samen optreden en worden er enkele bijzondere stukken gebracht. De Vlecke is vijfde divisionist en staat goed te boek, Oranje promoveerde naar de vierde divisie. Twee prima fanfares dus, een garantie voor een mooie muzikale avond. En om de entreeprijs hoeft niemand thuis te blijven. Een kaartje kost namelijk maar vijf euro. Na dit concert zal Oranje zich op gaan maken voor het zomerconcert in juli.