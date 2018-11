Duizenden euro’s schade door steenmarter in Norg

Stress, slapeloze nachten en veel materiële schade

NORG – Agnes de Groot is niet te benijden. De afgelopen tijd bezorgde een steenmarter haar en haar buren maar liefst 5.000 euro aan schade. Al maanden lang houdt het dier zich ’s nachts op rondom haar huis in Norg. Niet alleen veroorzaakt de steenmarter veel materiële schade, ook het welzijn van Agnes en haar buren wordt aangetast. ‘Als ik de steenmarter ’s nachts heb gehoord, loop ik de volgende dag om het huis. Dan kijk ik waar hij geweest is en hoop ik dat hij geen schade heeft aangericht.’



Het begon drie jaar geleden. Toen hadden de buren van Agnes al last van een steenmarter. De materiële schade liep tegen de 1500 euro. Nu, jaren later, is het weer zover. ‘Ik merkte dat er één op het balkon had gezeten. Er lagen uitwerpselen en ik zag sporen. Toen ik heb alles dichtgemaakt met purschuim en kippengaas. Ik hoopte er zo voor te zorgen dat de steenmarter buiten zou blijven. Dat is helaas niet gelukt’, concludeert Agnes.

De steenmarter vond wel degelijk een weg naar binnen en sindsdien ervaren Agnes en haar drie zoons flinke overlast van het dier. ‘De steenmarter maakt veel lawaai. We worden iedere nacht wel een keer wakker. Dan heb je het idee dat er iemand over het dak loopt. En dat is geen prettig idee.’

Niet alleen maakt de steenmarter lawaai wanneer hij door de dakgoten en over het dak loopt, ook hoort Agnes hem geregeld tussen de spouwmuren. ‘Hij vreet zich waarschijnlijk een weg door de isolatie’, meent Agnes.

In navolging van wat haar buren drie jaar eerder meemaakten, werd ook Agnes met een flinke financiële tegenvaller opgezadeld. ‘Dat begon met de auto. Die moest naar de garage, omdat er iets aan mankeerde. Daar vonden ze in de bedrading van de auto een eendenei en een half konijn. Daarnaast was de bedrading kapotgebeten. In totaal moest ik 1500 euro aftikken.’ Even later moesten er ook herstelwerkzaamheden aan het huis worden verricht. ‘De steenmarter heeft van binnenuit tegen de afrastering aan de achterkant van het huis gedrukt. Dat maakte een gigantisch lawaai. De afrastering ziet er nu niet uit. We hebben geïnventariseerd en met de vervanging zal zo’n 2000 euro gemoeid zijn. Tel dat bij de 1500 euro van mijn buren en de 1500 euro van mijn auto op, en dan kom je op een bedrag van 5000 euro aan schade.’

Vervelend voor particulieren met een steenmarterprobleem is het feit dat zij de schade nergens kunnen verhalen. ‘Steenmarters zijn een beschermde diersoort. Dat begrijp en respecteer ik. Maar hetzelfde geldt voor ganzen. Toch krijgen boeren die schade ondervinden van ganzen een schadevergoeding, maar staan particulieren met steenmarterschade met de rug tegen de muur. Ik vind dat de regering toch eens moet kijken naar particulieren met deze problemen.’

Agnes heeft inmiddels alle mogelijke manieren geprobeerd om de steenmarter buiten te houden. Vier kastjes rondom het huis met een hoog piepend geluid, purschuim en kippengaas in alle gaten en kieren en zelfs een vangkooi op haar balkon. Het heeft niet mogen baten. Bijna dagelijks vindt Agnes uitwerpselen rondom het huis. De steenmarter zit er nog steeds en dus blijft Agnes rusteloos. ‘Het is de vraag wanneer de volgende schade zich aandient.’

Nog erger dan de materiële schade, vindt Agnes het feit dat haar nachtrust zo goed als verdwenen is. ‘Je hebt telkens het gevoel alsof je het huis deelt met een inbreker. En dat is geen lekker gevoel. Daarbij krijg je er veel stress van. Wie weet bouwt de steenmarter wel een nest in mijn huis.’

Een oplossing op korte termijn ziet Agnes zo niet voor zich. ‘Ik zoek een diervriendelijke manier om van het steenmarterprobleem af te komen. Ik heb op internet gezocht, experts gesproken en research gedaan. Tot nu toe is niets effectief gebleken. Als iemand mij kan helpen, hoor ik dat graag.’