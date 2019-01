Duo fractie PVDA/GroenLinks maken een statement tegen Nashville-Verklaring

NOORDENVELD – De afgelopen dagen is er veel commotie rond de Nashville Verklaring omdat enkele (prominenten) leden van de Nederlandse Protestantse kerk deze Nashville Verklaring hebben ondertekend. “Helaas is de strijd dus voor gelijkheid lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuele(LHBTI) nog lang niet gestreden en nog niet altijd en overal geaccepteerd. In Noordenveld wil duo fractie PVDA/GroenLinks een inclusieve samenleving met acceptatie en respect voor alle seksen, religies, seksuele voorkeuren en politieke opvattingen. Om hier ten aanzien van de LHBTI gemeenschap extra nadruk op te leggen, biedt PVDA/GroenLinks alle gemeenteraadsleden en het college een regenboog vlaggetje aan die de komende raadsvergadering op de tafel voor het college en raadsleden worden gezet.