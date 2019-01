Duo NulenniX houdt er na bijna twintig jaar mee op

‘Ik hoop dat oktober nog jaren duurt’

TOLBERT – ‘De leeftijd begint te tellen. Zodra ik thuis ben van een optreden, doet het zeer. We hebben 18,5 jaar samen opgetreden. Het hele land gezien. En nu is het klaar’, zegt Lukas Aalders (75). In zijn huis te Tolbert zit hij samen met collega-artiest Johan Hoff (71) achter een kop koffie. De twee staan bekend als het Duo NulenniX. Na bijna twee decennia samen te hebben opgetreden, is het einde in zicht. Per 1 oktober 2019 is het klaar. Tenminste, voor Lukas. Als het aan Johan ligt, staat hij nog tot in lengte van jaren op het podium.



Terug naar het begin. Het is 2001 als Lukas en Johan voor het eerst als duo optreden. De twee kennen elkaar van Shantykoor de Landrotten. De optredens bevallen goed. Lukas en Johan baseren hun programma vooral op het repertoire van de Bekketrekkers, het cabaretgezelschap uit Roden. Door de jaren heen zijn steeds meer liederen in streektaal aan het repertoire van NulenniX toegevoegd. ‘Eerst kon het publiek voornamelijk kijken en luisteren. Maar door de jaren heen hebben we steeds meer muziek toegevoegd, die door het publiek ook kan worden meegezongen’, zegt Lukas. Naast het muzikale gedeelte, heeft Duo NulenniX steeds meer een vleugje cabaret toegevoegd. Door typetjes in te zetten, boeien zij het publiek en brengen ze vaak een lach op het gezicht. ‘Verder is het veel improviseren. We hebben aan één blik doorgaans genoeg om te weten wat we gaan doen.’

En zo bouwde het duo steeds meer een naam op in theaters en zalen in Noord-Nederland. ‘We zijn overal wel geweest’, zegt Johan. ‘Ik denk niet dat er veel plaatsen met een theater in het noorden zijn, waar wij nog niet zijn geweest. Maar we zijn ook wel in Amsterdam geweest. Dan hadden ze daar een Drentse Vereniging en werden wij uitgenodigd.’

De populariteit van Duo NulenniX is opvallend te noemen. Hoe ze het zelf verklaren? ‘Mensen vinden muziek in hun streektaal nog steeds heel mooi. Het is heel waardevol voor hen. Vroeger werd er dialect op school gesproken, dat is nu al een stuk minder. Maar ons publiek – het zijn vooral 50plussers – doet dit nog steeds. Zij vinden het dan ook leuk als wij een optreden verzorgen in het dialect’, zegt Lukas.

Zo kan het dat Duo NulenniX een imposante speellijst heeft. Vorig jaar waren er ruim veertig optredens, maar er zijn ook jaren geweest dat het in de zeventig liep. En de reacties vanuit de zaal zijn eigenlijk altijd positief. ‘Hoe vaak wij wel niet te horen kregen dat het publiek had genoten… De mensen waarderen het nog steeds en dat is mooi’, zegt Lukas. Vandaar dat het duo – samen met hun beide vrouwen – nog steeds wekelijks in de auto naar een optreden zitten. Twee auto’s vol met attributen razen dan over provinciale wegen richting een theater. En als het aan Johan ligt, blijft dat nog jaren het geval. ‘Ik wil nog wel en ik ben nog op zoek naar iemand die met mij iets dergelijks wil opzetten.’ Maar Lukas is onverzettelijk. ‘Het is een keer klaar. Ik weet zeker dat ik het ga missen, maar het is niet anders. Als ik geen officieel persbericht de deur uit had gedaan, weet ik nog niet zeker of ik zou stoppen. Dat weet ik nu wel.’

En dus gaat Duo NulenniX toch écht haar laatste maanden tegemoet. ‘Ik hoop dat oktober nog jaren duurt’, zegt Johan. ‘Ik wil absoluut blijven optreden. Ik vind dat prachtig. Normaal ben ik een stil mannetje, maar op het podium kom ik los.’ Wat in oktober rest, zijn de herinneringen aan bijna twee decennia prachtige muziekjaren. ‘We hebben er geen zak aan verdient, maar we hebben wel heel veel plezier gehad. En dat is het belangrijkst.’

Mocht iemand interesse hebben om vanaf oktober samen met Johan Hoff een muzikaal duo te vormen, dan kan diegene contact opnemen via 064394062.