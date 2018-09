Ebeltje is de oudste!

LEEK – Op 31 augustus 1911 zag Ebeltje Boekema-Hut het levenslicht. Afgelopen vrijdag was het exact 107 jaar geleden dat zij werd geboren. Inmiddels mag de geboren Zevenhuister zichzelf de oudste inwoner van de provincie Groningen noemen, zoals haar moeder zich al een tijd lang de oudste van de gemeente Leek mocht noemen. Ondanks dat het zicht minder wordt en het ook lastiger wordt om alles goed te horen, is Ebeltje nog steeds bij de pinken. Lees meer over de oudste inwoner van Groningen op pagina 7.