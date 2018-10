Echt geweldig! Bedankt!

NOORDENVELD – Een van de leukste dingen van het jaar: de Krant in actie voor dieren in het kader van dierendag. Dit jaar was Pieterburen Zeehondencentrum de gelukkige. Het centrum dat jaarlijks zo’n 400 zieke zeehonden redt, oplapt en terug naar zee brengt ontving 1.500 euro dankzij adverteerders van de Krant. En daar was Sander van Dijk van het Zeehondencentrum maar wat blij mee. “We ontvangen geen subsidies en moeten het hebben van donaties en entreegelden. Dus dit is echt geweldig! Super bedankt!”