Eddy Lagro, bestuurslid Flotar Roden

‘De stichting Flotar Roden is in 1981 in het leven geroepen. Het doel van de stichting is om mensen met een beperking de ruimte te bieden om te bewegen. We kijken verder dan de beperking en niet naar hetgeen wat onmogelijk is, maar naar dat wat wél mogelijk is. Daarom worden er wekelijks twee zwemavonden georganiseerd in zwembad De Hullen te Roden. Op woensdag wordt er gezwommen van 18:00 tot 19:00 uur en op vrijdag van 18:30 tot 19:30 uur. Tijdens deze uren kan er vrij gezwommen worden, maar wordt er ook getraind voor wedstrijden en andere zwemevenementen.

Naast bestuurslid en verantwoordelijke voor de pr, ben ik actief bij De Brug provincie Groningen, waar ik eveneens verantwoordelijk ben voor de pr. Ik ben bij Flotar actief geworden vanwege mijn dochter. Tot een jaar geleden zwom zij actief bij Flotar en omdat ik het zo’n geweldige stichting vond en vind, ben ik hier nog steeds actief.

Momenteel kent Flotar Roden 62 leden. Tijdens zwemavonden hebben we drie zwemcoördinatoren, en we hebben uiteraard een bestuur. Het bestuur bestaat momenteel overigens uit vier personen en we zoeken nog een vijfde. Daarnaast hebben we nog een ledenraad die inspraak hebben binnen de stichting.

Er gebeurt veel rondom Flotar. Op 29 november komen een aantal Zwarte Pieten een bezoekje brengen aan de club, met pepernoten van bakkerij Van Esch, en naast zwemwedstrijden doen we steevast mee aan de Special Olympics Regionale Spelen Groningen, die om het jaar in Groningen plaatsvinden. Uiteraard kosten die activiteiten geld. Onze leden betalen contributie, maar dat is slechts kosten dekkend. Wij bouwen hier geen buffer mee op, en dat hoeft in principe ook niet. We willen de kosten van contributie laag houden, zodat iedereen bij ons kan komen zwemmen. Helaas is onze sponsor er na tien jaar mee gestopt. Dat is erg spijtig en we zijn nu op zoek naar een nieuwe sponsor, omdat anders de activiteiten niet meer betaald kunnen worden. We hopen dat er bedrijven uit de regio zijn die hier aan bij willen dragen. Het helpt uiteraard als een bedrijf enige binding heeft met gehandicapten, en inziet dat deze mensen in plaats van zielig, juist het tegenovergestelde zijn.’