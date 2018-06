Al jaren zet hij zich in voor Flotar Roden: Eddy Lagro. Daarnaast is hij werkzaam voor De Brug provincie Groningen, Flotar is hierbij aangesloten. Ze beogen hetzelfde: mensen met een beperking via sport en recreatie mee laten doen en een volwaardige plek in de maatschappij laten innemen. Een heel mooi streven en wanneer je je bedenkt dat Eddy zich belangeloos voor Flotar inzet, valt dat toch zeker te prijzen. Eddy neemt als bestuurslid echter afscheid van Flotar. Het is nogal een tijdrovende bezigheid, zeker wanneer dit moet worden gecombineerd met een drukke baan. Desondanks blijft Eddy Flotar ondersteunen als PR-man en voor het contact met de gemeente en de pers. Nee, helemaal klaar met Flotar is Eddy nog niet.

Net als alle vrijwilligers van Flotar, is het ze vooral voor de glimlach van de sporters te doen. ‘Dat is toch prachtig?’, hoor je Eddy vaak zeggen, wanneer de sporters weer de grootste lol hebben. Afgelopen weekend hadden de sporters het wederom fantastisch naar hun zin. De nationale Special Olympics in Doetinchem (het verslag vindt u op pagina XX) leverde veel plezier op. ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, zegt Eddy vaak. ‘En dit zijn allemaal winnaars.’