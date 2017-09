Eén aanhouding na vechtpartij Rodermarkt

RODEN – Na een vechtpartij afgelopen dinsdagavond, is een 37-jarige man uit Groningen aangehouden. De vechtpartij vond plaats op de Albertslaan te Roden, vlakbij het podium waar Jannes eerder die avond optrad.

Volgens politie Noordenveld waren er ongeveer twintig mensen betrokken bij het incident. De organisatie betreurt de vechtpartij, zeker omdat de Rodermarkt tot op heden zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Het onderzoek omtrent de vechtpartij is nog bezig.