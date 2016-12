RODEN – Verslindt jij het ene boek na het andere? Dan moet je zeker op zaterdag 7 januari even langs de Roder Boekenmarkt aan het Oosteinde in Roden. De markt is officieel gesloten maar omdat de opslagruimte beperkt is, en er nog behoorlijk wat boeken over zijn, houdt de Boekenmarkt uitverkoop. Voor maar 5 euro mag je een hele bananendoos vullen! De uitverkoop is van 12:30 tot 15:00, de toegang is gratis.