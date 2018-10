Bikepark VTB onzichtbaar door welig tierend onkruid

RODEN – Een aanfluiting voor Roden, noemt ondernemer Emiel van der Heide de fietscrossbaan aan de Vrijetijdsboulevard in Roden. Het ‘Op fietse bike park’ dat in juni met veel bombarie geopend is, is nauwelijks meer als zodanig te herkennen dankzij het welig tierende onkruid. En dat is een aantal ondernemers die met hun zaak aan de VTB zitten een doorn in het oog. De gemeente, eigenaar van de grond, zegt niets te kunnen doen want die heeft de grond in bruikleen gegeven aan Stichting MoRoNeNo. Harold Veldkamp, voorzitter van de stichting, zegt best te willen meewerken aan een ‘meer open karakter’ van het park, maar verwacht dat de ondernemers zelf ook de handen uit de mouwen steken.

De fietsbaan op het terrein tegenover de voormalige Vrijbuiter moest de eerste aanzet zijn voor Roden als fietsgemeente, begint Emiel van der Heide die met zijn Intersportzaak en wintersportcentrum aan de Vrijetijdsboulevard zit. “We hadden op een impuls gehoopt, maar het is nog verder achteruit gehold. Wat wij zien, ziet de klant ook: een desolate toestand. Dit schaadt het hele gebied”, vindt Van der Heide die overigens niet begrijpt dat de gemeente geen actie onderneemt. “Ze verschuilen zich achter de bruikleenovereenkomst die er is met MoRoNeNo. Ze hebben wel subsidie gekregen, maar doen niets aan onderhoud. Wij zitten hier met onze bedrijven, we willen een fantastische uitstraling voor dit gebied. Dit nodigt natuurlijk niet uit. Ook niet voor potentiele partijen die hier iets willen ondernemen.” Over het ‘Cycling Valley’-plan dat in de toekomst op het terrein moet ontstaan is de ondernemer duidelijk. “Luchtfietserij. Een plan zonder enkele financiële onderbouwing. Wie gaat dat betalen?”

‘Geen reclame’

Jan Buiter is het roerend eens met Van der Heide. “Erger dan ooit te voren. Maaien lukt door alle aangelegde hobbels ook niet meer. Het park wordt bovendien weinig gebruikt”, weet Buiter. “Heel af en toe zie je er ’s avonds eens een paar mensen. Daar is zo’n park toch veel te duur voor? (De aanleg van het fietspark koste ruim 30.000 euro red.) “Dit is geen reclame. Nog even en ik heb het Mensingebos naast mijn deur. Ik vind dat de gemeente naar ons toe verplicht is om iets te doen aan het onderhoud. We moeten met elkaar in gesprek om de neuzen dezelfde kant op te krijgen over de ontwikkeling dit gebied. Wat er moet gebeuren? Winkels aan de voorkant, woningbouw aan de achterkant.”

Harold Veldkamp van de Stichting MoRoNeNo reageert verbaasd op de kritiek. Liever had hij gezien dat de ondernemers naar hem toe waren gestapt om hun ongenoegen te uiten. “Het terrein heeft ruim 10 jaar braak gelegen. Niemand die er iets heeft ondernomen. En nu is er een initiatief, is het weer niet goed. Het was juist de bedoeling om de natuur z’n gang te laten gaan.” Veldkamp erkent wel dat het fietspark vanaf de voorkant nauwelijks te zien is. Nergens staat een bord met een plattegrond of duiding van het park en aan de voorkant zie je door het hoge gras niks van het ruim 800 meter lange parcours. “We willen best meewerken aan een wat meer open karakter van het park. Maar dan wel sámen met de ondernemers. We hebben subsidie gekregen, maar die pot is nu leeg.” Maar zelf met de maaier en de schoffel aan de slag zien de ondernemers niet zitten. Van der Heide: “Ammehoela. Dat is afschuiven van verantwoordelijkheid. Ik kan mij zo voorstellen dat er in een bruikleenovereenkomst afspraken zijn gemaakt over onderhoud van het terrein. Wanneer dit niet gebeurt, verwacht ik dat de gemeente de gebruiker van de grond daarop aanspreekt.” MoRoNeNo heeft de grond in bruikleen voor een periode van vijf jaar. Ieder jaar wordt er geëvalueerd. Mocht er in tussentijd een gegadigde zijn die iets op de grond wil ondernemen, wordt het fietspark afgebroken.

Cycling Valley

Het bikepark in Roden ligt er tijdelijk, want er zijn plannen om hier een ‘Cycling Valley’ te maken. Een soort hotspot voor recreatieve en sportfietsers met een groot fietsenwinkelcentrum, waar de fiets ook direct kan worden getest op een speciaal parcours. Alex Kapma van Bikestore Roden is nog steeds overtuigd van de haalbaarheid van Cycling Valley. Hij noemt de sluiting van de Vrijbuiter ‘een kink in de kabel’, maar er is al een ‘plan B’ ingediend volgens de ondernemer van de fietsenzaak naast de fietscrossbaan. Kapma is samen met Bas Eefting van 1609bold initiatiefnemer van het ambitieuze plan. De heren hebben architectenbureau MX 13 en Volker Wessels als partner weten te strikken voor Cycling Valley. “Dat de Vrijbuiter dicht ging was een kink in de kabel. Maar we hebben nu een nieuw plan ingediend waarin ook het pand van de Vrijbuiter is opgenomen. Ik ga ervan uit dat de helft van het pand weer invulling krijgt. Daar is op dit moment een partij mee bezig weet ik. Een mogelijkheid zou zijn dat wij met Bikelife intrek nemen in de andere helft van het pand. Maar goed, dat is een optie. Op dit moment is er nog niets concreet. We moeten partijen (lees investeerders) zien enthousiast te maken voor het plan.” Over de uitstraling van het fietspark naast zijn deur is Kapma duidelijk: “Geen gezicht. Het nodigt niet uit. Er moet iets gedaan worden aan de groenvoorziening. Ik ben bezig geweest om de parkeerstrook voor het park netjes te maken. Had met hulp van gemeente en provincie 30.000 euro bij elkaar om de boel te laten bestraten. We kwamen 10.000 euro te kort. Ik had gehoopt dat de ondernemers bereid waren om de rest bij te leggen. Dat was helaas niet het geval.”

Jelle van der Heide, namens gemeente Noordenveld projectleider Centrumvisie en Vrijetijdsboulevard begrijpt de kritiek, maar zegt niets te kunnen doen. “Wij zijn inderdaad eigenaar van de grond maar hebben het terrein verhuurd. Het liefst zien wij ook morgen de schop in de grond. Maar we moeten eerst bepalen hoe dit gebied eruit moet komen te zien. Dat proces is op dit moment in volle gang. We zullen in ieder geval de gebruiker aanspreken op onderhoud van het terrein.” Of Cycling Valley een haalbare optie is, durft Van der Heide niet te zeggen. “De markt moet bewijzen of er geloof is in zo’n concept. Ik ben er wel van overtuigd dat iedereen enthousiast zal zijn over een publiekstrekker.”