‘Een festival gevoel, dat is wat we willen op het voorplein’

Nieuwe tenten, een enorm podium en een arsenaal aan artiesten

RODEN – Vorig jaar vierde de Jaarbeurs Roden haar lustrum, nu is dé jaarbeurs van Noord-Nederland toe aan haar 66e editie. En denk maar niet dat de organisatie nog even lekker achteroverleunt op het succes van vorig jaar; nieuw logo, nieuwe naam en een eigen biertje. Nee zeg. De lat ligt hoog voor de beurs die zich steeds meer wil presenteren als hoogwaardig festival. Het voorplein van de beurs wordt de place to be, weet voorzitter Anne Rozema te vertellen. En dat is nog lang niet alles. Dit jaar zet de jaarbeurs in op duurzaamheid. Met een heus duurzaamheidsplein.

Zeker heeft de organisatie na het succesvolle lustrum van vorig jaar even gedacht: wat gaan we nu doen?, vertelt Anne Rozema. “We willen ieder jaar zorgen voor verrassingseffecten. En we wilden sowieso iets doen met duurzaamheid. Dat past in de huidige tijd. Op termijn moeten we er allemaal iets mee. We hebben hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit gestrikt om vrijdagmiddag het openingswoord te doen over de transitie die er gaande is in de wereld. Een serieus verhaal, zeker. Maar een serieus verhaal kan ook leuk zijn. Ik herinner me nog uit mijn tijd dat Hans Wiegel kwam spreken op de jaarbeurs. En Hennie van der Most. Het valt niet mee om iemand te vinden die voor iedereen leuk is. Dat lukt natuurlijk nooit.”

Behalve de speech van Rotmans is er meer aandacht voor duurzaamheid op de jaarbeurs van 2018. Voor het eerst is er een heel duurzaamheidsplein, met bedrijven die iets op het gebied van duurzaamheid doen. “Bezoekers kunnen zo zelf ideeën op doen welke maatregelen ze kunnen treffen om duurzamer te leven. Op termijn is het de bedoeling dat we de beurs zelf ook zo duurzaam mogelijk maken. Door zelf energie op te wekken bijvoorbeeld. Zover zijn we nu nog niet, maar het zit eraan te komen.”

Route 66

De verkiezing van de Ondernemer van het jaar gaat ook leuk worden, belooft Rozema. “We hebben vier zeer gevarieerde kandidaten. Allemaal succesvolle, ambitieuze ondernemers uit de gemeente Noordenveld. Die ondernemers zijn in beeld gebracht met een mooi filmpje dat wordt afgedraaid vlak voor de verkiezing. Dat zorgt voor extra dynamiek. Na de verkiezing wordt de beurs officieel geopend. Door wie? Door mijzelf. Ik zal wel ergens op een knop drukken, haha.” Na de opening is het tijd voor de sponsorenborrel. Die vindt, net als vorig jaar, plaats op het horecaplein. En dat plein is dit jaar compleet ingericht in Amerikaanse sfeer. Route 66 om precies te zijn. “Er worden zelfs Amerikaanse hapjes geserveerd heb ik me laten vertellen.”

Dat de jaarbeurs in trek is bij ondernemers blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Die stroomden zelfs na de sluitingsdatum nog binnen, weet Anne. “Zowel Andre Brasse als Otto Huisman, beide verantwoordelijk voor de standwerving, meldden dat we vol zitten. Daar zijn we uiteraard trots op. Er heerst een heel positieve vibe, dat merk je aan alles. We hebben een lekker enthousiast bestuur met een ongelofelijke drive om er iets moois van te maken. Bezoekers gaan het voorplein niet meer terug kennen. Waar het podium voor de artiesten eerst wat weggedrukt stond rechtsachter in de hoek, heeft het nu een prominente plek midden op het plein. Ook zijn de oude pagodetenten verruild voor festival-achtige tenten. Dat geeft meer sfeer en meer elan.” Ook de artiesten liegen er niet om.

Het beoogde VIP-dek in de feesttent gaat overigens niet door, meldt de voorzitter. Het speciale dek voor belangrijke mensen was bedoeld om sponsoren iets extra’s te kunnen bieden. Ze in de watten te leggen met lekkere hapjes en drankjes en een fantastisch uitzicht. “We krijgen het om organisatorische redenen niet voor elkaar. Te kort dag. Je moet ook de veiligheid garanderen. Als dat niet waterdicht is moet je er niet aan beginnen. We doen het goed of we doen het niet. Voor dit jaar gaat het niet lukken. Volgend jaar komt –ie er zeker.”

Amstel LIVE

Tot slot wil Anne nog even iets kwijt over het programma. Dat klinkt namelijk als een klok vindt de voorzitter. “We hebben een groot arsenaal aan artiesten. Het wordt een groot feest op het jaarbeursplein. Zondagmiddag staat Lytse Hille op het podium. En onze lokale held Marco Schuitmaker, hij woont in Roden. Dinsdagmiddag is het voorplein omgedoopt in Amstel LIVE met artiesten John West, Wesley Bronkhorst en Niels Span.” Ook op zondag is het een en al reuring rondom de jaarbeurs. Zondag worden bezoekers getrakteerd op een wervelende modeshow en is het Jaarbeurs- en Mensinge-terrein het domein van oude tractoren. “Stijf uitverkocht, de historische trekkers en toertocht. Geweldig toch? En o ja, voor ik het vergeet: de Korenmiddag is verplaatst van dinsdag- naar maandagmiddag in het Amysoft-paviljoen. Maandag is de beurs namelijk ook nog open, kunnen bezoekers mooi even meepikken, is het idee erachter, vertelt Anne. Woensdagavond sluiten we af met een afterparty. Een beetje ons kent ons en gezelligheid. Aanvankelijk waren we van plan nog één keer los te gaan op woensdagavond. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit. De kans dat we open blijven is er ook. We denken na over een goed model voor de woensdag. Maar goed eerst de focus op de 66e Jaarbeurs. Als de weergoden meezitten gaat dat helemaal goed komen. Ik hoop dat er nog iets in zit voor ons. We hebben natuurlijk al veel mooi weer gehad. Ik heb er zin in, laat maar komen de Rodermarkt. We zijn er klaar voor!”