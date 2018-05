Een gemeente van NI(KS)X? De Ongenode Gast zocht het uit

LEEK – ‘Gemeente Westerkwartier is een gemeente van NIX!’. Het zal je maar gezegd worden, nog voor de gemeente goed en wel vorm heeft gekregen. Toch zijn het de Westerkwartiergemeenten zelf die voor de slogan hebben gekozen. Afgelopen week werd in het gemeentehuis van Leek de aftrap gegeven van NIX18, in navolging van de landelijke campagneweek. De campagne houdt zich bezig met het terugdringen van roken en drinken onder minderjarigen en wil hen wijzen op de nadelige effecten van alcohol en tabak. Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Zuidhorn voerde de openingshandeling uit en de Ongenode Gast keek geboeid toe.

De parkeerplaats rondom het gemeentehuis staat vol en dus moet er elders een plaatsje worden gezocht. Ondanks het gebrek aan parkeerruimte, zit de raadszaal van Leek niet bepaald vol. Op de kop af 22 geïnteresseerden hebben de moeite genomen om aanwezig te zijn bij dit officiële moment(je). Onder hen zien wij Janny Hulshoff (wethouder gemeente Marum), Sjabbo Smedes (wethouder Grootegast) en Hans Morssink (wethouder gemeente Leek). Voor de aanwezige wethouders was even tijd vrij maken geen probleem, want al met al duurt het officiële gedeelte niet langer dan vijf minuten. Desondanks een belangrijke gebeurtenis, zo veronderstelt wethouder Morssink. ‘Door deze landelijke campagne op te pakken, geef je regionaal een impuls. Het zal me dan ook verbazen als deze campagne in de aanstaande gemeente Westerkwartier niet wordt doorgezet.’

Ook Bert Nederveen spreekt vol lof over de campagne. Ten overstaan van – onder andere – een aantal werknemers van Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, met de onvermijdelijke Bart Brandts Buys, geeft hij het belang van preventie op het gebied van alcohol aan. ‘Als je kijkt naar wat er gebeurt met de hersenen van jongeren, wanneer zij overmatig alcohol gebruiken, dan schrik je. De hersenen van deze jongeren worden aangetast, waardoor zij minder presteren en dus later problemen krijgen. Wij hebben hier als gemeente een voorbeeldfunctie in. Zo deed ik zelf laatst mee aan de dertig dagen challenge, waarbij je dertig dagen geen alcohol drinkt. Dat is zeer goed bevallen en ik heb er uiteindelijk zelfs zestig van weten te maken. Daarna volgde een tripje naar Wit-Rusland en Polen…’, waarmee Nederveen direct aangeeft waar het uiteindelijk misging.

Ook aanwezig in de raadszaal te Leek, is Stef van Zuiden. Van Zuiden is werkzaam voor de politie Ommelanden-West en was wijkagent in Marum. Daar maakte hij van dichtbij mee waartoe de combinatie alcohol en jongeren kan leiden. Jeugd die in hun eigen braaksel op straat lag en vijftig grote flessen alcohol wat rondom de discotheek in bossen en struiken: zomaar twee voorbeelden van hetgeen je als wijkagent aantreft. Volgens hem is het grootste probleem het indrinken van de jeugd. ‘De jeugd verteert haast niets. Ze drinken allemaal in, omdat ze bij bijvoorbeeld de Kruisweg niets onder de achttien jaar krijgen. De combinatie van alcohol en de warmte in een discotheek, zorgt dan vaak voor gevaarlijke situaties.’ Vandaar dat politie, samen met enkele maatschappelijke organisaties, controleert middels blaastesten bij Teenage Party’s van Kruisweg Marum. Ook Richard Akkerman, medewerker van Verslavingszorg Noord Nederland en gespecialiseerd in het werken met jeugd, is hier bij betrokken. Volgens hem is de beste manier van de aanpak van alcoholgebruik, de manier waarop je het brengt. ‘We doen dat vaak ludiek, het moet niet te belerend worden’, meent hij. Door quizzen en leuke acties, brengen ze de jeugd een stukje bewustwording bij. Politieagent Van Zuiden vindt dat een prima manier. ‘We geven ze vaak ook gadgets als een soort presentje. Daar is de jeugd gevoelig voor. Of alcoholpreventie ook een taak van de ouders is? Absoluut, zij spelen zeker een rol. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf en heb je een aantal organisaties die zich hier mee bezighouden.’

Goed, wat betreft de aanwezigen in Leek wordt de gemeente Westerkwartier dus een gemeente van ‘NIX’. We helpen ze het hopen. Aan gedrevenheid in ieder geval geen gebrek..

Wat: Aftrap campagne NIX18

Wanneer: Donderdag 17 mei

Hoe laat: 12:00 uur