Een goed gesprek over de zondagopenstelling; zeker wel of toch maar niet?

Het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Woensdag 21 november is de grote dag. De dag dat de inwoners van de vier Westerkwartiergemeenten naar de stembus mogen. Het belang is groot, want hoe zijn de 33 beschikbare raadszetels straks verdeeld? Blijft het Westerkwartier een christelijk bolwerk, of slaan de ‘lokalen’ ook hier hun slag. Misschien over links, of toch liberaal. Voordat u uw keuze maakt kruisen de negen deelnemende partijen de degens in het RodenburgTheater (Agora) te Leek. Daar zullen zij dinsdag 13 november proberen u, de kiezer, te overtuigen van hun standpunten. Een mooi avondje uit, want het RodenburgTheater is een schitterende locatie om cultuur en zeker ook politiek te beleven. Tijdens de avond staan vier grote thema’s centraal. Hete hangijzers die de Westerkwartierder gemeenschap bezig houdt en soms zelfs verdeelt. Wij introduceren deze thema’s in de komende vier weken in de Krant en de Streekkrant. Deze week: de Zondagopenstelling.

Een stukje geschiedenis. In een nog niet zo heel ver verleden waren alle winkels in het Westerkwartier op zondag gesloten. Dicht. Want regeltjes. Veel regeltjes. Bekend is de situatie tussen Videoland en STER videotheek. Destijds hemelsbreed een kleine 10 meter van elkaar verwijderd, slechts gescheiden door een bord waarop met grote letters ‘Gemeente Noordenveld’ stond vermeld. Tien meter, maar een wereld van verschil. Daar waar de Leekster STER videotheek zich strikt diende te houden aan een boekwerk vol regeltjes en alleen video’s mocht verhuren, daar kon men bij de Nietapster tegenstrever Videoland een hele avond vertier inkopen; film, chips, cola én sigaretten. Tijden veranderen. Zeker ook in Leek waar gaandeweg het zondagbeleid steeds verder werd versoepeld. Eerst mochten de supermarkten per toerbeurt open, tegenwoordig kan men bij elke supermarkt in de gemeente Leek terecht voor de zondagse benodigdheden. En meer. Want steeds meer mensen zien de zondag als perfecte winkeldag voor de wekelijkse boodschappen. Onthaast, want zonder doordeweekse verplichtingen.

Met alle voor- en nadelen van dien. GroenLinks heeft zich in Zuidhorn tijden verzet tegen de zondagsopenstelling van winkels. Niet vanuit religieus oogpunt, maar vanuit het duurzaamheidsoogpunt. Want moeten wij als maatschappij een 24-uurs economie willen? ChristenUnie-wethouder Bert Nederveen heeft zich meermalen uitgesproken over het belang van een collectieve vrije dag. Natuurlijk kan dit bediscussieerd worden, want werkt men in bijvoorbeeld de horeca en de zorg ook niet gewoon door op zondag? En is er dan nog sprake van een collectief? Niettemin is het een feit dat de mens steeds drukker wordt en dat het steeds lastiger wordt om als familie of gezin een gezamenlijk momentje in te plannen. Toegegeven, dat wordt niet beter als ook in de Westerkwartierder detailhandel de zondag een werkdag wordt. En dan hebben we het niet eens gehad over mogelijke bezwaren met een religieuze grondslag. Toch zijn er ook voordelen. Langere openingstijden houdt in meer werk. En wie weet nu beter wanneer er iets verdiend kan worden dan de ondernemer zelf. Partijen als Sterk Westerkwartier en VZ Westerkwartier hebben zich vaak uitgesproken over de zondagopenstelling. Eind 2017 was het nog VZ dat in de raad van Grootegast stelde dat er broodroof werd gepleegd op de eigen ondernemers, die de zondag voor kerst (in 2017 op 24 december) hun klanten naar buurgemeenten zagen vertrekken voor de laatste kerstinkopen. Zowel VVD als D66 hebben zich reeds uitgesproken over een volgende stap. Of een grotere stap. Want waarom alleen supermarkten in staat stellen om op zondag de deuren te openen? Rogier van’t Land (D66): “Als een bakker open wil op een zonnige zondagochtend om lekkere verse broodjes en een kopje koffie te verkopen aan toeristen, wie zijn wij dan om dat tegen te houden?” Ook Tanja Haseloop (VVD) is die mening toegedaan: “Waarom zou je als boekhandel niet op zondagmiddag een lezing of boekpresentatie mogen organiseren? Ik kan mij voorstellen dat dat het ideale moment is.” De zondagopenstelling dus. Zeker wel of toch maar niet? Iedereen vindt er wel iets van. Elk van de negen partijen krijgt de kans om hun standpunt uit de doeken te doen. Vervolgens mogen VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Sterk Westerkwartier samen verder debatteren over dit thema. Een gesprek op het scherpst van de snede tussen partijen die fundamenteel anders denken over dit onderwerp.

En u kunt erbij zijn! Dinsdag 13 november om 20.00 uur in het RodenburgTheater (Agora) te Leek. Een avond waarin politiek Westerkwartier u gaat proberen te overtuigen van hun standpunten. Tevens is er de gelegenheid voor u, de aanwezige kiezer, om een vraag te stellen aan één van de lijsttrekkers. We sluiten het debat af met een ‘open microfoon’, dus heeft u een onderwerp waar u zeker een antwoord op wilt, of wilt u de partijen iets meegeven, laat van u horen en kom naar het RodenburgTheater. De deuren openen om 19.30 uur, waarna het debat aanvangt om 20.00 uur. De toegang tot het theater is –uiteraard- gratis. Mocht u niet in staat zijn om naar Leek te komen; Omroep Westerkwartier zal de uitzending live aanvangen rond de klok van 19.30 uur. Meeluisteren via de ether kan op frequentie 105,3. Voor andere frequenties, analoog en/of digitaal, kunt u terecht op www.rwkfm.nl. Hier is de uitzending ook online te beluisteren, live en integraal.