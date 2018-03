‘Een goede mix is belangrijk voor een geslaagde beurs’

Eerste Noorderexpo zet in op duurzaamheid

RODEN – De Rodermarkt lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen van de Noorderexpo – de opvolger van de Jaarbeurs van het Noorden – zijn alweer in volle gang. De inschrijvingen voor de Noorderexpo zijn inmiddels al geopend en nu is het zaak om wederom een spetterende beurs neer te zetten. Met een duidelijk inzet op regionale ondernemers en ‘duurzaamheid’ als thema, belooft de eerste jaarbeurs onder de nieuwe naam, een succes te worden.

De organisatie ligt nog steeds in handen van Stichting Jaarbeurs Roden. Dat kan tot enige verwarring leiden, geeft André Brasse toe. Hij is namens de stichting verantwoordelijk voor de standwerving van de Noorderexpo. ‘Het evenement heet vanaf dit jaar de Noorderexpo, maar de stichting die het organiseert heet nog Stichting Jaarbeurs Roden’, vertelt hij. ‘We willen dit jaar nog meer inzetten op ondernemers uit de regio. Daarnaast werken wij dit jaar met een thema, dat dit jaar ‘duurzaamheid’ zal zijn.’ De Noorderexpo heeft hier zelfs een nobel streven aan gekoppeld. ‘We willen de eerste duurzame beurs van Nederland worden, die volledig energieneutraal is’, vertelt André. Dat dit lastig gaat worden weet hij, maar niet geschoten is altijd mis. De focus komt dit jaar dus meer te liggen op bedrijven uit de regio. ‘Het zou mooi zijn als we een beurs opzetten met lokale ondernemers die in het kader van duurzaamheid ondernemen. Daarbij is het zaak dat de beurs wel gericht blijft op de consument.’

Een groot voordeel van de beurs, is dat de grootte ‘oprekbaar’ is. ‘De tent waarin de Noorderexpo wordt gehouden, kunnen wij naar gelieve uitbreiden en laten inkrimpen. Dat maakt ons flexibel’, vertelt André. Het liefst heeft de Noorderexpo zo snel mogelijk duidelijkheid over het aantal standhouders voor de Noorderexpo. Vandaar dat de acquisitie in volle gang is. ‘Het doel is dat we door de ondernemers en met de ondernemers een goede beurs neerzetten. Als wij een goede beurs met kwaliteit neerzetten, hebben zij die automatisch ook. We zijn nu met zes man acquisitie druk bezig om de stands te verkopen. Vroeger hielden mensen de boot of wachtten ze soms wat langer. De reden hiervan was dat ze dachten dat de stands op het laatst goedkoper werden, omdat de beurs dan gevuld moest worden. Dat heeft nu geen zin. Alle stands zullen voor dezelfde prijs worden verkocht, al maken we wel een verschil tussen het marktplein (waar de kleinere ondernemer staat) en de beurs.’

Aan het acquisitieteam is dit jaar oud-wethouder Otto Huisman toegevoegd. ‘Dat is iemand die zich inzet voor duurzaamheid en met zijn achtergrond perfect bij het team past’, meent André. Hij probeert te waken voor een te eentonig acquisitieteam. ‘We hebben vier dames in het team en daar zijn we heel blij mee. Die hebben vorig jaar een aantal stands op de beurs weten te krijgen, die er de voorgaande jaren niet waren. Het grappige is dat we vroeger nog wel eens te horen kregen dat de beurs te weinig voor vrouwen bood, maar vorig jaar hoorden wij dat het iets te veel op vrouwen gericht was. Het is aan ons de taak om een mooi evenwicht in de Noorderexpo te realiseren. Een goede mix is belangrijk en het thema ‘duurzaamheid’ bevordert die mix.’

De indeling van de Noorderexpo zal weer bestaan uit een marktplein, horecaplein en lifestylegedeelte. ‘Het horecaplein is het bewuste rustpunt in het geheel. Daar kunnen de mensen rustig zitten met muziek op de achtergrond, een lekker biertje of een goede bak koffie’, vertelt André. Ook kijkt de organisatie naar een aantal leuke activiteiten op de Noorderexpo. ‘Daar zijn we druk mee bezig. Zoiets geeft extra charme aan zo’n beurs.’

De Noorderexpo vindt dit jaar van 21 tot en met 25 september plaats. Voor meer informatie kunt u mailen naar acbrasse@hotmail.com.