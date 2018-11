Een goede start!

LEEK – Het Nationale Schoolontbijt is een inmiddels niet meer weg te denken activiteit gedurende het schooljaar. Afgelopen week stond deze gezellige ochtend weer op het programma en begonnen scholen in heel Nederland gezamenlijk aan de dag. En hoe kan dat beter dan met een voedzaam ontbijt? Ook op OBS de Hasselbraam te Leek werd de dag goed begonnen. Burgemeester Berend Hoekstra kwam bovendien – met burgemeestersketting en al – langs. Voor de kinderen een hele belevenis en Hoekstra had het – getuige deze foto – zelf ook naar z’n zin!