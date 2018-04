Een kink in een decennia lange traditie: geen 36e Run van Roden

‘Ik heb er slapeloze nachten van gehad maar ik kan niet anders’

RODEN- Geen Run van Roden dit jaar. En dat is nieuws. Want het hardloopfestijn voor volwassen en kinderen door de straten en bossen van Roden is al 35 jaar vaste prik. Hoort bij Roden als Sinterklaas bij Nederland. Reden? Kartrekker en organisator Alex Jager kan door een verandering in zijn werk niet voldoende tijd steken in de organisatie van het evenement. Met pijn in zijn hart nam hij een paar weken geleden de beslissing. “Je hebt een kartrekker nodig én mensen die veel werk verzetten. Blijkbaar deed ik beide.”

Vanaf 1 april zit Alex Jager op maandag en dinsdag in Amsterdam. Jager werkt voor Koninklijke Kentalis als manager van een doveninternaat in Haren en van een woonlocatie in Vries waar 40 ernstig meervoudig gehandicapte jongeren permanent wonen. Nu is hij gevraagd om voor een zelfde type woonlocatie in Amsterdam en twee soortgelijke huizen in Zoetermeer de boel te managen. Lang hoefde Alex niet na te denken. Zijn hart ligt bij de kinderen. “Ik heb aangegeven bij de vereniging dat mijn werk gaat veranderen. Dat iemand anders de organisatie moet overnemen omdat ik er simpelweg de tijd niet meer voor heb. Mijn hart ligt bij die kinderen. Ervoor zorgen dat zij het goed hebben, dát is mijn passie. Maar dat jouw keuze zo bepalend is, dat daardoor de Run niet doorgaat, er geen kinderen door de straten rennen, ja. Dat doet pijn. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Maar ik kan niet anders. Met drie dagen in het land blijft er te weinig tijd over. Dat kan gewoon niet. Punt. Je hebt een kartrekker nodig én mensen die veel werk doen. Blijkbaar deed ik beide. En dat maakt zo’n evenement kwetsbaar. Binnen de organisatie hebben we op dit moment geen mensen die het over kunnen nemen.”

Nieuwe organisatie

Nadat Alex zijn besluit op de website van de Run van Roden bekend had gemaakt, hing sportcoach van Noordenveld Wouter Meertens aan de lijn. “Dit kan toch niet Alex, zei hij. Wouter vertelde dat hij de organisatie wel op zich wilde nemen. Eventueel samen met Dick Bathoorn, Bert de Groot en Jan Nauta die ook betrokken is bij Sportstimulering Noordenveld (SSN). Misschien dat zij de Run via de SSN konden organiseren opperde hij. Ik was blij om te horen dat zij het over willen nemen. Tegelijk dacht ik: heb ik wel aan de goede bel getrokken? We hebben gekeken of het dit jaar nog haalbaar was om de Run tóch door te laten gaan. Dat bleek helaas niet te lukken. Het probleem is altijd om mensen mee te krijgen in je voorbereiding. Daar liep ik voortdurend tegenaan. Het is belangrijk om een breder draagvlak te krijgen binnen de organisatie. We gaan binnenkort even samen sparren. Bekijken hoe we de Run stevig neer kunnen zetten. Begrijp me goed, daarin speel ik zelf geen rol meer. Ik stop. Maar wil het graag goed overdragen.”

In 2019 de 36e Run

Alex Jager heeft de Run van Roden 16 jaar georganiseerd. Nico Wennekes introduceerde het evenement in 1983. De ‘Ot en Sien-loop’, heette het toen. Op 21 juni 2008 (de 26e editie) is de naam officieel omgedoopt tot Univé Run van Roden. Het hardloopevenement in Roden is immens populair. Geliefd bij kinderen die meelopen in de Fitnesscentrum Roden Scholieren Run, waarbij ze binnen een uur zoveel mogelijk rondjes rennen, geliefd bij diehardlopers die in wedstrijdvorm een halve of een kwart marathon kunnen lopen én geliefd bij toeschouwers die graag langs de kant staan om kinderen, vrienden en bekenden aan te moedigen. Ook de Intersport Superstore Roden Estafette Run is vast onderdeel van de Run, een estafette voor teams van 5 lopers over 5 ronden. Ieder jaar opnieuw melden veel verschillende teams zich voor de wedstrijd waarbij het stokje telkens wordt overgedragen aan een teamgenoot. Vorig jaar stond er zelfs voor het eerst een ‘Vluchtelingenteam’ aan de start. Dit jaar geen Run dus. Geen afgezette straten, geen lopers, geen volle terrassen met Run-publiek. Volgend jaar zeker wel. Dat wordt de redactie van de Krant hoogstpersoonlijk bevestigd door Wouter Meertens. “De 36e Run van Roden wordt volgend jaar gelopen. Honderd procent zeker”, laat hij weten. Wie wat gaat doen weet hij nog niet precies. “Zeker is dat ik samen met in elk geval Dick Bathoorn de organisatie op me zal nemen. “