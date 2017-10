‘Een kippenvelmoment als het zo gaat als de dirigent het graag wil’

In de Sportlight: Majstro dirigeert MV Noordenveld

RODEN – Voor de tweede keer in de arena van de Pompstee: Majstro dirigeert MV Noordenveld. Na het succes van het concert van vorig jaar moést er wel een tweede editie komen, zo vond de organisatie. Vorig jaar zwaaiden de mannen met het dirigentenstokje, nu is het de beurt aan de dames. Coördinator van het orkest van de muziekclub Gerda Jeeninga vertelt wat er allemaal bij komt te kijken én waarom ‘bij de muziek’ steeds populairder wordt. “Een avond met alleen maar muziek helpt ontspannen.”

Als coördinator van het orkest is Gerda Jeeninga verantwoordelijk voor de uitvoeringen, de volgorde van de muziek, regelt ze de dagelijkse zaken en het mailverkeer. Anderhalf jaar zit ze nu bij MV Noordenveld. Ze speelt euphonium, een koperinstrument dat het midden houdt tussen een bariton en een tuba. Niet geheel toevallig kwam ze bij de club in Roden terecht. Het leven van Gerda bestaat uit muziek. Haar hele familie zat erbij, haar vader was voorzitter van de muziekvereniging. “Laatst vond ik een foto van mijn opa uit 1921. Vol trots poseerde hij met zijn klarinet. Het zit gewoon in onze genen, haha.” Vroeger speelde Gerda zelf bij een muziekvereniging in Drachten, tot 2008 haar woonplaats. Daarna verhuisde ze samen met echtgenoot en kinderen naar Roden. “We liepen in het dorp toen mijn dochter een showband door de straten zag paraderen. ‘Mama! Dat wil ik ook’, zei ze onmiddellijk. Een jaar of 8 was ze. Toen zijn we ons gaan verdiepen en kwamen we bij MV Noordenveld terecht. En echt, het is héérlijk om weer te spelen. De repetitieavond is een uitlaadklep voor me. De hele avond alleen maar muziek maken. Het helpt om even volledig te ontspannen.”

Muziekvereniging Noordenveld bestaat uit een harmonieorkest, showband en color guard. De vereniging is niet meer weg te denken uit Roden en omgeving. Zo’n 120 leden telt de vereniging op dit moment. Het korps treedt overal op, in binnen- en buitenland. Deed jaar mee aan Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Een bijzondere gebeurtenis, eentje die de geschiedenisboeken in gaat. Want meedoen gaat namelijk niet zomaar. Je moet er voor gevraagd worden. De muziekvereniging uit Roden was het enige korps uit Drenthe. Pakten ze ook nog het zilver. Heel even was de club middelpunt van een ware hype op internet. Toen de club op weg naar Limburg in de file belandde, werden de trommels uit de bus getrokken en marcheerde de club dwars door de lange stoet auto’s. Landelijk nieuws werd het. Majstro dirigeert MV Noordenveld is een project op zich. Het is voor de tweede keer dat de muziekvereniging het Majstro-concert organiseert. Een idee van dirigent Henk Boer. Hij was fan van het eerste uur van het muziekprogramma ‘Maestro dirigeert’ dat uitgezonden werd door de AVROTROS. Ongeoefende dirigenten werden in rap tempo klaargestoomd om een orkest te leiden. Hij stelde voor ook zoiets binnen MV Noordenveld te organiseren. Het werd Majstro dirigeert MV Noordenveld. Op 28 oktober voor de tweede keer dus.

Het debuut van vorig jaar werd een succes. Jan Kemkers sleepte de prestigieuze titel ‘Majstro van MV Noordenveld’ in de wacht, liet de rest van de debutanten ver achter zich. Op 28 oktober mogen Sieny Mulder, Evelien Smid (echtgenote van burgemeester Klaas Smid) Tanja Hommes en Judith van der Heide een poging doen om de muzikanten te begeleiden met het dirigentenstokje.

Wat opvalt is de gevarieerde leeftijd van het 25 muzikanten tellende orkest. Jongelui van een jaar of twintig die een dwarsfluit bespelen tot aan mannen en vrouwen van achter in de zeventig die hun lippen stevig op een trombone plakken en er een vloeiend riedeltje uit persen. “Veel gezinnen is typisch iets voor een muziekvereniging. Vaak gaat het over van de ouders op de kinderen. De moderne muziekstukken van onder andere Queen zijn populair bij de jeugd. We hebben leden van 7 tot bijna 80 jaar”, weet Gerda die vooral voldoening voelt wanneer de dirigent tevreden is. En dat is Henk niet gauw. Hij hoort alles. Laat ons regelmatig een stuk overnieuw spelen. Zijn ongelofelijke enthousiasme werkt enorm motiverend. Juist daarom wil je het goed doen. En als het dan lukt, ja, dan schieten me de tranen wel eens in de ogen. Een kippenvelmoment als het zo gaat als de dirigent het graag wil. Muziek is emotie! Wat ik zelf het mooiste stuk vindt? ‘The bues factory’. Heerlijke bluesmuziek, daar geniet ik van.”

De voorzitter van het orkest raadt iedereen om een stoel te bemachtigen in de Pompstee. Want behalve een avond vol muziek steun je er ook nog eens een ongelofelijk goed doel mee. Het geld van de entreekaartjes gaat naar de Stichting Voedselbank Noordenveld-Westerkwartier. Ook roept de organisatie van het Majstro-concert bezoekers op om bruikbaar en houdbaar voedsel of verzorgingsproducten mee te nemen op 28 oktober. Een blik snert. Een fles shampoo. Alles wat bruikbaar is voor cliënten van de voedselbank. 28 oktober dus. Vanaf 19:30 in de Pompstee. Verzekerd van een hilarische avond voor slechts 5 euro.

Naam: Muziek Vereniging Noordenveld

Opgericht: 1925

Voorzitter: Marten de Koning

Informatie: www.mvnoordenveld.nl of facebookpagina mv Noordenveld.

Contact: info@noordenveld.nl