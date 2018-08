‘Een mooi moment om kennis te maken met cultuur in eigen omgeving’

Open Monumentendagen Noordenveld laat inwoners genieten in de regio

NOORDENVELD – De Open Monumentendagen zijn in aantocht. In het tweede weekend van september zal hierdoor veel cultuur-historisch erfgoed te zien zijn in de gemeente Noordenveld. Op liefst 25 plekken in Noordenveld zal veel moois te zien zijn. Hendrik Doedens en Kees van der Meulen, beiden lid van de Historische Vereniging Roon én betrokken bij de organisatie van de Open Monumentendag, vertellen over dit historische weekend.

In liefst vijf dorpen in Noordenveld zal in het weekend van 8 en 9 september, cultureel erfgoed haar deuren openen. Roden, Norg, Veenhuizen, Peize en Roderwolde doen mee. Dat heeft vooral te maken met het feit dat in al die dorpen een historische vereniging, of andere cultuur-historische club actief is.

Voor Hendrik is dit het tweede jaar dat hij in het Comité Open Monumentendag Noordenveld zit. Kees debuteert dit jaar. Dit jaar sluit het thema van de Nationale Monumentendagen, precies aan op het thema van de gemeente Noordenveld. ‘Cultureel erfgoed’, heet dit thema. En laat deze gemeente nou net veel cultureel erfgoed bezitten. ‘Het begint met het thema’, legt Hendrik uit. ‘Hier ga je dan verder op in.’ Kees vult aan: ‘Bij cultureel erfgoed gaat het voornamelijk om de oude gebouwen in de regio. Bekende gebouwen zoals de Catharinakerk en Landgoed Mensinge in Roden. Maar bijvoorbeeld ook de Waaienhof. Dit is een monumentale boerderij dat als museum is ingericht met klassieke auto’s en motoren’, zegt hij. ‘De Waaienhof is normaal gesproken niet zomaar te bezoeken, maar op zaterdag 8 september kan dat wel.’ Omdat dit een bijzonderheid is, trok de Waaienhof vorig jaar liefst 280 bezoekers. Een doorslaand succes dus.

Volgens Kees heeft ieder dorp iets moois te laten zien en te vertellen. ‘Er staan overal mooie gebouwen. Wat wij doen met een Open Monumentendag, is in wezen gewoon de mensen hierop attenderen. Mensen die op vakantie gaan, pikken daar meestal wat cultuur mee. Maar in hun eigen dorp doen ze dit minder snel. Omdat tijdens de Open Monumentendagen alle gebouwen vrije entree hebben, zou dit een mooi moment zijn om hier kennis mee te maken’, meent Kees. Een aantal vrijwilligers ondersteunen op de verschillende locaties, door uitleg en informatie te geven. Zo zal Kees aanwezig zijn in de Catharinakerk, waar hij eveneens met zijn koor zal optreden.

De Open Monumentendagen Noordenveld wordt door een comité van elf personen georganiseerd en gefinancierd dankzij sponsoring van de Bank Giro Loterij en een subsidie van de gemeente Noordenveld. Voorafgaand aan de Open Monumentendagen, vindt er een officiële opening plaats voor genodigden. Dit zal zich afspelen in Peize. In Roden kan men op zaterdag terecht bij de Catharinakerk, de Waaienhof, het Ky-Hotel en Havezate Mensinge. Dit kan tussen 11:00 en 16:00 uur. De Scheepstraschool is ook op zondag geopend. Beide dagen van 11:00 tot 16:30 uur.

Flyers met alle open monumenten, zijn af te halen bij verscheidene horecaondernemingen in Roden en omstreken. Daarnaast liggen ze bij onder andere het Ronostrand en bij de deelnemende culturele instellingen. Noteer alvast in uw agenda: 8 en 9 september!