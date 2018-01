Een sjaal van 54 meter

NORG – Een grote lange sjaal, dat mag je beslist wel zeggen als je het werkstuk van Gretha de leeuw bekijkt. ‘Het is allemaal wol dat ik in de loop van de jaren heb verzameld en nu draag ik het over aan mijn zus. Zij gaat mijn meters gebruiken om de langste sjaal ooit gemaakt te maken,’ zegt Gretha de Leeuw. En die zus is Hilly Scheer uit Lemmer. Zij doet al jaren vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis voor dementerenden. ‘Daar breien we ook mee aan dit lange lint. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het om 58 kilometer gaat. Best wel een lang stuk, zeg maar van Lemmer naar Heerenveen. We doen dit ook omdat Friesland een cultureel jaar heeft in 2018.’

Gretha de Leeuw heeft er een maand of drie aan gewerkt. ‘Ik brei al mijn hele leven lang en doe dat met veel plezier. Voor ingewikkelde patronen draai ik mijn hand niet om. Met deze 54 meter heb ik vooral mijn oude niet gebruikte wol gebruikt. Ik bewaar veel. Het grappige is dat ik nog allerlei wol ben tegengekomen van gemaakte truien voor de kinderen en kleinkinderen. Die heb ik hier allemaal in verwerkt. Als ze de langste sjaal gaan ophangen dat ga ik zeker eens kijken.’

Op de foto Gretha de leeuw en Hilly Scheer en de 54 meters lange sjaal.