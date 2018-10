Een zebrapad ter bevordering van diversiteit en acceptatie

LEEK – Aan de Waezenburglaan in Leek opende wethouder Karin Dekker afgelopen week een ‘regenboogzebra’. Een zebrapad in de kleuren van de regenboogvlag, bedoeld om meer aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. De regenboogzebra werd op donderdag 11 oktober geopend, aangezien die dag bekend staat als coming-out-day.

Op de Lindenborg in Leek is een groep scholieren actief om het onderwerp van acceptatie en diversiteit beter onder de aandacht te brengen. Vandaar dat juist hier een regenboogzebra is geopend. Leerlinge Anouk is lid van deze groep, die zich de GSA noemt. ‘GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. Alles wat met gender en seksualiteit te maken heeft, geven wij hierin aandacht. Dat gaat van iemand die homoseksueel is, tot iemand die in het verkeerde lichaam geboren is. Dat wil niet zeggen dat alle leden hiermee zitten, of dat leden van de GSA direct homoseksueel zijn’, vertelt zij. ‘In totaal telt de GSA op de Lindeborg nu zo’n tien leden. We hopen dat, door de aanleg van dit zebrapad, er meer mensen bij gaan komen.’ De GSA legde contact met wethouder Dekker, toen zij vernamen dat zij zich hard wilde maken voor een dergelijk zebrapad. ‘Het is dus eigenlijk in samenwerking met de gemeente gegaan en dat is wel heel mooi. Op deze manier wordt meer stilgestaan bij de thema’s homoseksualiteit en gender. Door dit onder de aandacht te brengen, creëren we hopelijk meer begrip.’