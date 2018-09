Eenheid is de kracht van vv GOMOS

NORG – GOMOS maakt zich op voor een historisch seizoen. Als eerste ploeg in de gemeente Noordenveld mogen zij hun geluk beproeven in de felbegeerde Eerste Klasse. De Krant sprak met hoofdtrainer Wim Bakering, die de ploeg van de Vierde naar de Eerste Klasse loodste. Na de successen van de voorgaande jaren, verwacht Bakering een pittig seizoen. ‘We zullen echt heel goed en scherp moeten zijn.’



GOMOS beleeft gouden jaren. De twee kampioenschappen die in de afgelopen twee jaren werden behaald, waren een unieke prestatie. De club kan daarnaast buigen op een vaste selectie. De afgelopen jaren bleef de opstelling nagenoeg hetzelfde en ook dit jaar zijn er geen spelers weg gegaan. Wél kwamen er twee bij. Thomas Ferra (verdediger) kwam over van De Griffioen en Robert Elsinga (spits) kwam over van Veenhuizen. Daarnaast is er een aantal jeugdspelers overgekomen, waarvan de GOMOS-volgers vooral Joris Adams en Daan Krause al zullen kennen. Twee talentvolle spelers, zo beaamt trainer Bakering. ‘Daan en Joris zullen concurrenten zijn voor de basisspelers. Het zelfde geldt voor Thomas en Robert.’

Voor de ervaren hoofdtrainer is het lastig voorspellen wat het komende seizoen zal brengen, maar hij weet één ding zeker: ‘Er zal meer van de jongens gevraagd worden dan voorgaande jaren.’ Met Bakering als trainer heeft GOMOS in ieder geval een man in huis die het niveau kent. De eerste wedstrijd mag GOMOS meteen aan de bak. BOSO Sneek is dan de tegenstander. ‘Dat is mooi. Je kunt meteen laten zien wat je waard bent’, zegt een gretige Bakering. ‘Ik denk dat BOSO samen met WVV en Heerenveen de favorieten zijn voor de titel. We spelen de eerste wedstrijd uit in Sneek op kunstgras. Zij komen uit de hoofdklasse, dus we zullen goed en scherp moeten zijn als we daar resultaat willen boeken.’

Direct aan de bak dus. GOMOS mag zijn borst nat maken, maar Bakering is blij met de competitie-indeling. ‘Er zitten een aantal schitterende ploegen bij. SVBO, Sneek, WVV, Nieuw-Buinen; dat zijn mooie clubs. Ik vind het een mooie competitie.’

Een mooie competitie of niet, GOMOS zal zich toch vooral willen handhaven. ‘Mijn gevoel zegt ook dat we het aan kunnen. Dat baseer ik op onze kwaliteiten. De beginperiode van de competitie zal cruciaal zijn. In september en oktober moet je zoveel mogelijk punten pakken. Zelf heb ik als doel gesteld om zo snel mogelijk dertig punten te halen. Dan ben je over het algemeen veilig.’

Een verklaring voor de successen van de afgelopen jaren, heeft Bakering wel. ‘Het klimaat is hier uitstekend’, zegt hij. ‘Dat klinkt als een cliché, maar dat is écht zo. De basis ligt doordeweeks, op het trainingsveld. De manier hoe wij trainen en het klimaat eromheen, is niet normaal voor amateurclubs. De begeleidingsstaf van het eerste en tweede is perfect. Alles is gericht op het presteren van de selectie. Het enthousiasme van de staf straalt af op de spelers.’ Daarbij vergeet hij zeker de kwaliteiten van zijn spelers niet. ‘Wij hebben goede spelers, maar geen uitblinkers die er dertig of veertig per seizoen maken. De jongens willen presteren en dat zie je terug. De wil om te presteren is óók een kwaliteit. Volgend seizoen gaat het interessant worden om te zien voor wie het plafond bereikt is en wie nog door kunnen groeien.’

Dat de groep van GOMOS relatief jong is, hoeft geen probleem te zijn. ‘Ik zie veel perspectief. De jongens kunnen goed met tegenslag omgaan. Je hoort vaak dat jonge spelers dat niet zouden kunnen, maar dat heeft niets met leeftijd te maken. Deze jongens zijn mentaal weerbaar en hebben het goed voor elkaar. De eenheid binnen de groep is onze kracht. Dat heeft de club de laatste jaren veel succes gebracht.’

Momenteel heeft GOMOS het druk met bekerwedstrijden. Waar andere trainers deze wedstrijden soms van ondergeschikt belang vinden, is Bakering er juist blij mee. ‘Oefenwedstrijden gaan nergens om, maar ik hecht waarde aan de beker. Met Achilles waren we ooit dichtbij het bereiken van de KNVB Beker. Dat is fantastisch. Je weet maar nooit waar de beker je brengt.’

Wanneer GOMOS zich blijft ontwikkelen, ziet Bakering het positief in. ‘Wij halen geen spelers van buitenaf. We moeten ons als groep ontwikkelen. We kunnen nog progressie boeken als het gaat om het tempo. Natuurlijk: dit seizoen wordt een zware kluif. Gedurende het seizoen moet je kijken wat er in zit. De doelstelling is zo snel mogelijk die dertig punten halen. Maar ik ben overtuigd dat we het aankunnen.’