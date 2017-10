Eenrichtingsverkeer TLC geen garantie voor punten

‘Scherp’ SVMH houdt punten in Niebert; ‘drie kansen, drie punten’

NIEBERT – Vooraf bestempeld als één van de mooiste affiches van dit voetbalweekend. In de vierde klasse B trad SVMH in het eigen Niebert aan tegen ‘buurman’ TLC. De bezoekende fusieclub kende als promovendus een flitsende seizoenstart waarin het de volle zes punten uit twee wedstrijden wist te behalen. Een ploeg met vertrouwen dus. En zo speelde TLC ook het grootste gedeelte van de wedstrijd. Een mindere fase in de eerste helft bleek echter bepalend tegen een uiterst effectief SVMH.

TLC heeft vertrouwen. Niet gek na een mooi begin van het seizoen. Zes punten wist de promovendus te vergaren in de eerste twee wedstrijden en daar moest tegen SVMH nog eens drie punten bij komen. De fusieclub uit Leek/Tolbert is ambitieus en wil eigenlijk terug naar het niveau waar zowel Leek/Rodenburg als VV Tolbert op acteerden in een niet zo ver verleden, de derde klasse dus. SVMH speelt al een aantal seizoenen in de vierde klasse en heeft elk jaar weer dezelfde doelstelling: lijfsbehoud. Elk punt is welkom voor de Nieberter voetballers die al drie jaar lang de grootste moeite hebben het degradatiespook te verjagen van de Iwemalaan. SVMH tegen TLC is een echte derby, een ‘burenruzie’ met grote belangen. Dat bleek in de beginfase van het duel zeker uit de intenties van de bezoekers die SVMH stevig onder druk zetten. Echt gevaarlijk werd de ploeg echter niet. SVMH bleef verdedigend vrij gemakkelijk op de been en begon na tien minuten zelf ook te voetballen. Dat mondde na een klein kwartier spelen uit in 1-0 van Sem Drijfhout. Tegen de verhouding in zette Drijfhout zijn ploeg op voorsprong. TLC probeerde direct orde op zaken te stellen. De inzet van Frank Driessen na een schitterende soloactie van Edgar Sanroesdi kon ternauwernood worden gekeerd door de verdediging van de thuisclub. De eerste officiële waarschuwing kwam op naam van Frank Spaan wegens gevaarlijk spel. ‘Slachtoffer’ Halbin Wiersema was vooral blij dat zijn hoofd nog aan het lichaam vast zat na de aanslag. Kees Bakker wist wel raad met het buitenkansje van 20 meter dat volgde en schoot de vrije bal resoluut achter de Leekster doelman; 2-0. TLC zette daarna aan en ging op jacht naar de aansluitingstreffer. Driessen wist de paal te raken en de voorhoede van de gasten vergat een minuut later in te lopen op de goede voorzet van Koning. “SVMH wil het gewoon meer dan wij”, klonk het uit de mond van een bezoekende supporter. En daarmee sloeg hij de spijker op z’n kop. Zeker omdat aan de andere kant SVMH de derde kans wél wist te verzilveren. Wietze Venema verschalkte de doelman; 3-0. Daar deed het vlagsignaal van de grensrechter niets aan af. Er hing een buitenspelluchtje aan het derde doelpunt van de thuisploeg, maar de vrouwelijke arbiter Stevanova wilde er niets van weten. Dit tot ongenoegen van de gasten die later helemaal klaar met de arbitrage waren nadat deze verzuimde beide kemphanen te belonen met een gele kaart na een opstootje en alleen geel trok voor een TLC-speler. Drie kansen voor SVMH en evenzoveel doelpunten bepaalden de ruststand in Niebert. De tweede helft kende eenzelfde spelbeeld als de eerste. TLC was de bovenliggende partij en probeerde terug te komen op het scorebord. Tevergeefs. De thuisclub kwam sporadisch over de middenlijn, maar dat hield niet in dat ze onder gigantische druk stonden. Illustrerend was dat de veelal onzichtbare Delano Dussel na een kwartier in de tweede helft vanuit een lastige positie voor zijn eigen kans ging en de vrijstaande Frank Driessen over het hoofd zag. Daardoor bleef een –bijna- gegarandeerde aansluitingstreffer uit. Ook de wissels van trainer Wander Balkema veranderden weinig aan het spelbeeld. TLC bleef de bovenliggende zonder grote kansen te creëren. Sterker nog, de grootste kans in de tweede helft was voor SVMH. In de slotseconden leek Maarten Eenling op weg naar de 4-0, maar hij faalde oog in oog met doelman Heidinga die erger wist te voorkomen voor zijn team. SVMH – TLC bleef daardoor 3-0. Een sterker TLC wist het net niet te vinden tegen een uiterst effectief SVMH dat in de eerste aan drie kansen genoeg had om de drie punten veilig te stellen.

TLC mag volgende week op eigen veld aantreden tegen Surhuisterveen. SVMH speelt zondag 15 oktober uit tegen laagvlieger Donkerbroek dat uit haar eerste drie duels exact nul punten wist te vergaren.

SVMH – TLC 3-0 (3-0); Scoreverloop: 15. Sem Drijfhout 1-0; 19. Kees Bakker 2-0; 35. Wietze Venema 3-0. Scheidsrechter: Stevanova. Gele kaart: Frank Spaan, Danny Koning (TLC) Thom Dijkhuizen (SVMH). Toeschouwers: 100.

Opstellingen:

SVMH: Jeff Aalders; Taeke van der Kaap, Peter Koster, Maarten Eenling, Thom Dijkhuizen; Stefan Renkema, Halbin Wiersema, Sem Drijfhout; Patrick Benedictus, Wietze Venema (80. Stef de Wilde), Kees Bakker.

TLC: Erwin Heidinga; Frank Spaan, Danny Koning, Jeffrey Pariama (60. Wander Hielkema), Edgar Sanroesdi, Ali Akbar Akbari (60. Rienk Tuithof), Menno Tjoelker, Roell Elders, Delano Dussel (78. Robin Luth), Stefan van Leeuwen, Frank Driessen.

Opvallend: De zwakste schakel in het duel tussen twee vierdeklassers was gek genoeg niet één van de 22 spelers op het veld. Scheidsrechter Stevanova bewees zondag dat het vrouwenvoetbal weliswaar in de lift zit, maar dat datzelfde niet gezegd kan worden van de vrouwelijke arbitrage. In de eerste helft trad ze weifelend op bij een opstootje en trok slechts voor één partij de gele kaart, daar waar de betrokken spelers van beide elftallen een prent hadden verdiend. In de tweede helft probeerde zij zich verbaal staande te houden tussen 22 heren, die er overigens niet eens een onvriendelijke wedstrijd van maakten. Zouden de ‘buren’ SVMH en TLC er écht een derby van hebben gemaakt, dan zou Stevanova zeker ten onder zijn gegaan met haar warrige arbitrage.