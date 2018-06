Eerste bestaande woning gasloos gemaakt

RODEN – Voor het eerst wordt een bestaande woning in Roden, volledig gasloos gemaakt. Aan het Zuidenveld 27 is bouwbedrijf R. Van der Sluis bezig de woning uit te breiden en te renoveren, zodat deze van het gas kan worden afgesloten. Voor de verwarming is een aardwarmtesysteem geboord.

Ron Brink van Architektengroep Roden vertelt over de ontwikkelingen rondom het pand aan het Zuidenveld. ‘De verbouwing van Zuidenveld 27 naar een gasloze woning, is een mijlpaal’, zegt hij. ‘Er is bewust gekozen voor de aanleg van een aardwarmtesysteem, omdat een luchtwarmtesysteem nog wel eens wat lawaai geeft.’ De woning zal met een volledig dakvlak van zonnepanelen, voor haar eigen energie zelfvoorzienend zijn. Brink vertelt dat de Architektengroep Roderveld met meer van dit soort projecten bezig is. ‘De mensen hebben door dat het gasverhaal aflopend is en kijken naar andere alternatieven. Je merkt dat er een stukje bewustwording ontstaat bij de mensen.’ Brink verwacht dat de verbouwing van de woning voor de bouwvak klaar zal zijn.