Eerste boardingtoernooi in Roden

Intensief toernooi biedt publiek spektakel

RODEN – Sportcentrum De Hullen organiseert eind december het allereerste Indoor Boarding Zaalvoetbaltoernooi in Roden. Ondanks dat het pas de eerste editie zal worden van het zaaltoernooi in Roden, reiken de ambities van de organisatoren al verder.

Bij de planning van het boardingtoernooi in Roden, is bewust gekozen voor de decembermaand. ‘We wilden iets organiseren voor de voetballende jeugd’, vertelt Ronald de Boer – overigens geen broer van Frank – enthousiast. ‘In Noordenveld heb je rond de decembermaand wel de Noordenveldcup, maar vanaf de C-jeugd wordt er niets meer georganiseerd. In Roden heb je rond de jaarwisseling nog het oliebollentoernooi en in Norg het rommelpottoernooi, maar dat is dan weer voor de senioren. Voor de C-jeugd tot en met de A-jeugd is er niets. Vandaar dat we bewust hebben gekozen voor die leeftijdscategorie. En aangezien zij eind december vakantie hebben, leek ons dat de beste periode’, zegt Ronald, beheerder bij sportcentrum De Hullen.

Een boardingtoernooi is wezenlijk anders dan een regulier zaalvoetbaltoernooi. Alleen al kijkend naar de spelregels, zijn er een hoop verschillen. Te beginnen uiteraard met de boarding, oftewel, de houten beplating die het veld omlijnt zodat de bal niet uit kan gaan. ‘Dat maakt het spel een stuk intensiever. Vandaar dat een wedstrijd maar tien minuten duurt. Dat biedt voor het publiek overigens ook veel spektakel, aangezien zij wedstrijden zullen zien met veel kansen. Daarnaast komen de spelers veelvuldig aan de bal’, zegt Ronald. Opmerkelijk is dat medewerkers van het sportcentrum zelf de boarding getimmerd hebben, wat natuurlijk weer in de kosten scheelt. Er wordt gespeeld op een heel ‘zaalveld’. De afmetingen van het speelveld zijn dus wel hetzelfde als bij een zaaltoernooi. Er wordt vijf tegen vijf gespeeld, waaronder één keeper. Omdat de bal constant in het veld is en het spel dus vermoeiend, is de aanwezigheid van wisselspelers geen overbodige luxe. Ronald: ‘Het lijkt me zeker handig om meer dan vijf spelers mee te nemen. We hebben geen limiet per team. In theorie mag je team uit tien spelers bestaan, maar dan zal iedereen waarschijnlijk wat minder minuten maken.’ Tot slot wordt er gevoetbald met zaalvoetbalregels. Oftewel: fysiek contact is niet toegestaan en slidings zijn al helemaal uit den boze. De organisatie is nog bezig met het vinden van scheidsrechters en roept vrijwilligers op zich aan te melden. ‘Het zou leuk zijn dat iedere voetbalvereniging bijvoorbeeld een serieuze scheidsrechter aanlevert’, zegt Ronald.

Het idee van het boardingtoernooi mag dan vanuit het sportcentrum komen, bij de organisatie van het toernooi krijgen ze hulp van sportcoaches van de gemeente Noordenveld. Eén van hen is Wouter Meertens, die bekend is met het organiseren van dergelijke evenementen. ‘We organiseren veel activiteiten in samenwerking met De Hullen. Eerder organiseerden we bijvoorbeeld trefbal en glowbal samen met het sportcentrum’, vertelt Wouter. ‘We hebben als sportcoaches korte lijnen met sportcentra in de regio en kunnen overal zo even binnenlopen. Dat helpt enorm bij het op poten zetten van dit soort evenementen.’ Ronald is dan ook blij met de steun van de sportcoaches. ‘Zij brengen net even dat stukje ervaring mee wat nodig is voor een goede voorbereiding. Daar zijn we erg blij mee.’ De sportcoaches van de gemeente Noordenveld zijn maar wat blij dat ze aan dit nieuwe initiatief kunnen steunen. ‘Het is nieuw in de buurt. In Winschoten heb je bijvoorbeeld wel een boardingtoernooi, maar het is toch mooi dat je dit in de buurt kunt doen. Wanneer er nieuwe initiatieven worden georganiseerd op het gebied van sport, willen wij hier graag aan meewerken’, zegt Wouter.

Het toernooi is strak georganiseerd. In totaal is er plaats voor veertig teams. Per categorie, kunnen er tien teams meedoen. Zij werken in een tijdsbestek van vier uur poulewedstrijden en een finalewedstrijd af. ‘We hebben allereerst de voetbalverenigingen uit de buurt op de hoogte gebracht van het toernooi. Per 21 oktober is de inschrijving open, wat inhoudt dat iedereen zich in kan schrijven. We hebben ons eerst gefocust op de omgeving, zodat jongens van voetbalverenigingen als V.V. Roden en V.V. Peize eerst de kans krijgen om zich aan te melden. Het is namelijk toch vooral een toernooi van de regio’, zegt Ronald. Inmiddels zijn er al bijna dertig aanmeldingen. Er is vooral nog behoefte aan een aantal meisjesteams. Het toernooi begint op vrijdagavond 22 december met de jongens van de B-jeugd. Op zaterdag wordt er vanaf negen uur ’s ochtends tot tien uur in de avond gevoetbald. ‘We hebben er bewust voor gekozen om de B-jeugd op vrijdagavond te laten voetballen en de A-jeugd en dames op zaterdagavond. Naast een sportief en serieus toernooi, moet het namelijk ook gezellig worden. Dus zorgen wij dat er muziek in de kantine is en dat er consumpties kunnen worden genuttigd. Zo hopen wij er vooral een sfeervol toernooi van te maken’, zegt Ronald.

Vooruitkijkend naar het toernooi, spreken Ronald en Wouter hun ambities uit. ‘Wellicht dat je later nog iets met het bedrijfsleven in de buurt kunt doen’, denkt Wouter hardop. ‘Misschien dat we volgend jaar al met meer teams kunnen spelen’, zegt Ronald. Dit jaar bieden ze plaats aan veertig teams, dat willen ze best uitbreiden volgend jaar. ‘We maken dit jaar gebruik van één zaalveld. Het zou mooi zijn als we volgend jaar op twee velden tegelijk kunnen spelen’, vindt Ronald.

In ieder geval hopen de twee ambitieuze heren dat het toernooi een vast begrip wordt tijdens de kerstvakanties. ‘Het zou mooi zijn dat men in de regio spreekt over het boardingtoernooi in Roden, zoals men dat ook doet over het Leekstervoetbalgala.’

KADER

Teams die zich willen opgeven voor het toernooi, kunnen mailen naar r.deboer@gemeentenoordenveld.nl. In iedere categorie kunnen maximaal tien teams meedoen. Een team moet uit minimaal vijf personen bestaan en het inschrijfgeld bedraagt vijf euro. Per team moet er een begeleider aanwezig zijn.

-De jongens van de B-jeugd, in de leeftijdscategorie van zestien en zeventien jaar, spelen op vrijdagavond van 18:00 tot 22:00 uur.

-De jongens van de C-jeugd, in de leeftijdscategorie van veertien en vijftien jaar, spelen op zaterdagochtend van 9:00 tot 13:00 uur.

-De meisjes van de C- en B-jeugd, in de leeftijdscategorie van veertien tot en met zeventien jaar, spelen op zaterdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur.

-Tot slot spelen de jongens van de A-jeugd en de dames, in de leeftijdscategorie van achttien en negentien jaar, op zaterdagavond van 18:00 tot 22:00 uur.

Teams hoeven niet per se actieve leden van een voetbalvereniging te zijn. Ook vriendenteams zijn van harte welkom bij het boardingtoernooi.