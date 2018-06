Eerste editie festival Veenhuizen

VEENHUIZEN – Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 2018 vindt de eerste editie plaats van Festival Veenhuizen. Tientallen topmusici en -ensembles, waaronder Pynarello, Lisa Jacobs en Julien Libeer, maken hun opwachting in het Drentse dorp Veenhuizen. “Met een jaarlijks terugkerend festival willen we de aandacht, die Veenhuizen kreeg door theaterspektakel Het Pauperparadijs, levend houden”, zegt artistiek leider Jan Van den Bossche. “In de Randstad moet je stilte creëren, in Veenhuizen krijg je het cadeau.”

Het festival speelt zich af in het hele dorp Veenhuizen, maar het hart ligt op de plek waar ooit het Derde Gesticht stond, dat eind negentiende eeuw werd afgebroken. De aftrap op de openingsavond, die wordt gepresenteerd door Maartje van Weegen, wordt verzorgd door Pynarello, het rebellencollectief van violiste Lonneke van Straalen. Op het programma staan verder optredens van de Roden Girl Choristers en violiste Lisa Jacobs met haar String Soloists.

Naast de programmering op het hoofdpodium en in de kerken vinden er verspreid over het dorp pop up-concerten plaats, onder meer op de binnenplaats van het Gevangenismuseum en in hotel-restaurant Bitter en Zoet. Voor kinderen staan er een concert met Trio Suleika en een wandeling met een verhalen vertellende boswachter op het programma.

Kijk voor het volledige programma en tickets op www.festivalveenhuizen.nl.