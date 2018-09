Eerste editie Folly Art een succes

NORG – Met minimaal 1500 bezoekers mag de eerste editie van Folly Art Norg zich succesvol noemen. Het waren vooral Rob en Ina Reynders die, vanuit stichting Amonet, de kar trokken om dit festival een maand lang in Norg te laten zien. Folly’s zijn kunstzinnige bouwwerken die verder geen doel of nut hebben. Er waren de gehele maand augustus 13 folly’s rondom het dorp te zien.

Gisteren was er bij Kunsterf Norg aan de Brinkstraat een prijsuitreiking van de mooiste folly. Dat werd de Ver-Kijker van Tim Vinke. Hij kreeg hiervoor een geldbedrag, maar toch ook vooral veel waardering voor zijn bouwwerk. Zijn folly was te zien in het landschap tussen Norg een Langelo nabij de schapenweide.

Wethouder Alex Wekema sprak zijn grote waardering uit voor dit evenement. ‘Het was prachtig, ik heb ze allemaal gezien en met bewondering bekeken. Wat mij betreft komt er een vervolg in 2019.’

Zo optimistisch was ook Ina Reynders. ‘We wisten niet wat we er van moesten verwachten, maar het overtrof al onze verwachtingen. Zo veel bezoekers en dat uit het gehele land. Ik heb waardering voor alle folly bouwers. Wat een knap staaltje werk.’ Ook de inzet van de gemeente Noordenveld en de provincie werd niet onder stoelen of baken gestoken. ‘Het was een geweldige eerste editie,’ liet Ina Reynders weten.