Eerste powerlift toernooi in Roden

RODEN – Afgelopen zondag heeft het allereerste powerlift toernooi in Roden plaatsgevonden. Bij Ultima Fitness te Roden, konden deelnemers in de categorieën 16 tot en met 17 jaar, 18 tot en met 22 jaar, 23 tot en met 54 jaar en 55+ hun krachten meten. Het deelnemersveld was ruim bezet, en de krachtpatsers maakten er een heus spektakel van.

Een powerlifttoernooi bestaat uit drie onderdelen. Squatten, bench press en deadlift. Het maximale gewicht van alle oefeningen werd bij elkaar opgeteld en uiteindelijk rolde hier één winnaar uit. Bij de categorie van 16 en 17 jaar ging Bram Beetstra (foto) uit Langelo er met de eerste prijs vandoor. Hij wist 150 kilo te squatten, 97.5 kilo op de bench press (bankdrukken) te drukken en overtuigde met een deadlift van maar liefst 160 kilogram.