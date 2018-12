ELSAKKER – Sinds OBS de Elsakker bekend staat als een ‘Groene Kubusschool’, is men druk bezig geweest met het eerste project van een externe opdrachtgever. Die opdrachtgever is Zorgboerderij de Mare uit Westervelde, nabij de basisschool. De leerlingen van De Elsakker hebben nagedacht over de inrichting en de bewatering van de nieuwe kas die bij de zorgboerderij is verrezen. De eerste presentaties markeren een primeur. De komende jaren zullen nog vele van deze presentaties worden gegeven.