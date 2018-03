Eerste verkiezingsuitslagen gemeente Noordenveld

NOORDENVELD – Gemeentebelangen heeft ruim gewonnen in Roderwolde en Altena. Lijst Groen Noordenveld is op hun beurt de grootste in Roderesch. Gemeentebelangen wonnen ook in het stembureau van OBS de Poolster te Nieuw-Roden.

D66 is na de eerste vier uitslagen nog de kleinste partij in de gemeente. In totaal hebben zij nu 97 stemmen behaald.

Opmerkelijk is dat PvdA en GroenLinks vooral goed scoorden in OBS de Poolster. Daar haalden zij respectievelijk 86 en 84 stemmen.