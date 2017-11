Eerste Voetbalcafé met Andy van der Meyde

MARUM – In De Kruisweg te Marum werd afgelopen week de eerste editie van het Voetbalcafé gehouden. Een avond vol muziek, bier en een bezoek van niemand minder dan Andy van der Meyde. Het idee, bedacht door de jonge Marumse ondernemers Arno Schaddé van Dooren en Rob Groefsema, kon rekenen op veel positieve feedback.

Aan één van de bars in de grote zaal van De Kruisweg, is het een drukte van belang. Het betreft de speciaal ingerichte businesspub, waar ondernemers en bekenden uit de omgeving Marum, Westerkwartier en Noordenveld elkaar begroeten en samen een pilsje drinken. Veel meer ruimte in de businesspub lijkt er niet te zijn, terwijl de stoelen en tafels in het hart van de zaal maar gedeeltelijk bezet zijn. Het hart is gereserveerd voor voetbalteams uit de regio, die betrokken werden in de verkoop van tickets waardoor ook zij profijt hadden van dit evenement. Onder andere TLC en De Wilper Boys zijn met een team vertegenwoordigd. Het betreft delegaties van een man of vijftien, met allen een krat Heineken-bier op de tafel. Waar de ‘VIPS’ aan de business-bar zich tegoed doen aan tapbiertjes, houden de voetbalteams het dus simpel. Gewoon een krat bier op de tafel, en wie de laatste uit het krat pakt, moet een nieuwe halen.

Als iedereen in het Voetbalcafé voorzien is van bier of fris, begint het entertainment. Op het podium wordt livemuziek gespeeld, louter op basis van verzoekjes. Iedere tafel in de zaal is voorzien van een stapel briefjes, waarop titel en artiest kan worden geschreven om vervolgens aan de pianist te geven. Het zorgt voor een enerverende en interactieve avond.

De zaal begint los te komen en is rond negen uur helemaal klaar voor de hoofdact: Andy van der Meyde. De markante ex-voetballer van Ajax, Internazionale en Everton moet de zaal een unieke inkijk geven in het lever van een profvoetballer. Al is Van der Meyde geen doorsnee ex-prof. Als voetballer deed hij zich tegoed aan drank, drugs en vrouwelijk schoon, wat er uiteindelijk toe leidde dat zijn profcarrière vroeg beëindigd werd. De inmiddels kale, en wat dikkere, Van der Meyde weet binnen no-time de zaal voor zich te winnen. Hij vertelt smakelijk over zijn tijd bij Ajax, over de keer dat Mido een schaar gooide naar Zlatan, over zijn ex-vrouw die volgens hem ‘een beetje dierengek’ was en daardoor besloot een kameel te kopen. Hij vertelt letterlijk alles in geuren en kleuren, waardoor ook de seksuele escapades niet onbesproken bleven. Het publiek slikt het als zoete koek en Van der Meyde steelt de show. Na een dik uur wordt het gesprek met Van der Meyde afgesloten en trekt de levende verhalenmachine weer verder. De band speelt verder, het bier blijft rijkelijk stromen en er wordt nog gauw een heuse muziekquiz op poten gezet. Moeilijk zijn de te raden liedjes echter niet: het zijn louter meezingers. Het zal het publiek in Marum worst wezen: zij komen hier voor de gezelligheid.