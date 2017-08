Eerste Wat ’n Kunst klaar voor het begin, want dit is nog maar het begin

“Het idee is om dit groot te maken”

RODEN – Hij staat in de steigers en stevig ook en deze eerste aftrap is slechts één van de velen die nog moeten volgen. Het Wat ’n Kunst festival mag dan nieuw zijn, maar het is hier om te blijven, om Roden op de kaart te zetten in de kunstwereld en om de kunst in deze omgeving voor een voetlicht te brengen. Zowel amateurs als profs werken mee en krijgen een podium en zowel kenners en liefhebbers als ‘onwetenden’ kunnen hiervan genieten. Wat ’n Kunst brengt alles bij elkaar en biedt vrijdag 1 september, zaterdag 2 september en zondag 3 september een keur aan activiteiten.

Initiatiefnemers Fokko Rijkens, begenadigd kunstenaar, en Piet van Houten, die zijn sporen in de theater- en muziekwereld al ruimschoots verdiend heeft, zitten er ogenschijnlijk ontspannen bij. Ze maken grapjes, scheppen ietwat op, maar zijn vooral trots. In minder dan een jaar groeide Wat ’n Kunst van een ideetje geopperd in de achtertuin bij een wijntje tot een volwaardig eerste editie van een festival doorspekt met kunst. Met voorbeelden als kunstenaarsdorp Bergen aan Zee of het festival Noorderzon in Groningen in het hoofd werkten ze aan een festival voor Roden wat gericht is op kunst, maar voor iedereen wel iets te bieden heeft. “Waarom zou dat hier niet kunnen”, vindt Fokko. “Je hebt hier ontzettend veel kunst, er gebeurt hier van alles en we zitten in een prachtige omgeving.” Hoewel er genoeg te doen is in Roden, is er voor Wat ’n Kunst volgens de heren nog prima een plekje te veroveren. “Volksvermaken organiseert hier heel veel, maar de naam zegt het al: het gaat om het vermaken van het volk. Wij willen graag echte aandacht voor de kunst, we trekken het wat breder met muziek en ook de kookkunst. Het moet echt wat anders zijn, onderscheidend en meer dan gezelligheid alleen. We streven naar kwaliteit en een bepaald niveau. Anders wordt het een dorpsding. Maar dit moet ook interessant zijn voor de mensen buiten Roden. Mijn idee is om dit heel groot te maken.”

Ze vonden gehoor bij de Stichting Kunstmonumenten en ook de Culturele Kring Roden en wisten met een werkgroep een heel mooi programma in elkaar te zetten. Dat het groter is geworden dan verwacht, is geen raadsel als we een kijkje nemen naar dat programma. “De vrijdag is heel specifiek voor de kunstenaars”, vertelt Fokko.Dan staan er masterclasses op het programma van onder andere Matthijs Röling, Siegfried Woldhek en Joost Doornik. De cursisten gaan het veld in en wel bij de Onlanden. “Écht het veld in”, benadrukt Piet, “want het materiaal wordt zelfs door Staatsbosbeheer gebracht.” ’s Avonds is het Kunstenaarsbal in theater de Winsinghhof. “Ja, we hebben ook een feestje”, lacht Fokko. De inleiding is voor rekening van Geert Pruiksma, “kunstkenner pur sang” en ook het Marike Schepers Ensemble verleent haar medewerking.

Zaterdag wacht een nieuwe en totaal andere dag van dit festival. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn kunstenaars aan het werk op de Albertsbaan. Gewoon midden in het dorp, toegankelijk voor iedereen. “Mensen zijn aan het winkelen en kunnen langs lopen, zich verwonderen, even luisteren naar de optredens die er zijn”, vertelt Piet. Het aanbod is gevarieerd: “kinderen kunnen digitale kunst maken in een bus, onder andere Ellen ten Damme en Sanneke van der Meulen treden op in de koepel, je ziet iemand aan het werk met vilt, het Drents Portret doet een soort van ‘portret-battle’, maar ook bijvoorbeeld Tanja Hommes is er met haar bodypaint. Want ook dat is kunst”, vindt Piet. “Dit is in onze ogen ook de bedoeling van dit nieuwe plein; dat er wat te doen is en je gewoon met je boodschappentas even langs kan lopen.” De mix tussen professioneel en amateur die de heren zo zoeken en willen verbinden, komt mooi tot uiting op deze dag. “Iedereen doet mee.”

Op zondag wacht nog een grote kunstmarkt van opnieuw 13.00 tot 17.00 uur op de Brink en langs de Norgerweg. Met 65 inschrijvingen tonen de heren zich ook hierover tevreden. Wat te verwachten? “We hebben wel een wat strenger selectiebeleid gehanteerd. Hobbymatige knutsels met kraaltjes bijvoorbeeld zul je er niet vinden; hier is echte kunst van kunstenaars te koop.” ’s Avonds wacht een walking dinner. Een succesnummer van het Toen en Nu Festival waarbij Piet ook in de organisatie zat en wat wegens grote vraag onder de noemer ‘kookkunst’ ook aan Wat ’n Kunst is toegevoegd. Daarna volgt nog een optreden van Fuse, een bekend orkest wat ook zijn medewerking aan het programma ‘Podium Witteman’ verleent. Een grote naam waar de heren trots op zijn. “Ik hoop maar dat Roden dit ook zo bijzonder vindt zoals het is”, mijmert Piet. “Het is een groep jonge mensen die klassieke muziek een nieuw elan geven met jazzy en funky invloeden. Dat maakt dat klassiek ook weer modern kan zijn. Kunst hoeft echt niet oubollig te zijn.”

En daarmee wordt een belangrijke drijfveer van de heren aangesneden: de aandacht voor kunst verbreden. “Los krijgen bij de mensen wat kunst kan betekenen”, beaamt Piet. “Ik zou niet zonder kunnen, dan is het leven maar saai. Kunst kan ontroeren, er zit emotie in. En het verandert je kijk op dingen. Soms pakt iets je in één keer, je krijgt waardering voor details.” Ook voor Fokko is de kunst een levensbehoefte. “Als ik op vakantie ga, moet ik echt afkicken. En dan zie ik weer allemaal mogelijkheden.” Bewust betrekken ze ook de jeugd bij het festival door basisschoolleerlingen ontwerpen te laten maken voor het dorp en middelbare scholieren kunstenaars te laten filmen. “Ik zie heel veel grijs in de kunstwereld, maar verdorie, die kinderen vinden het wel leuk.”

Overtroeven van deze eerste editie, is dat nog wel mogelijk? “We zitten niet verkrampt bij elkaar, dingen ontstaan gewoon. We hebben een groepje mensen die gaan er blind in. Dit evenaren? Ja hoor, dat kan. Iets wat goed is en wat de mensen leuk vinden, daar moet je wat mee doen.”