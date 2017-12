Eerste Weihnachtsmarkt op de Albertsbaan belooft groot feest

Weihnachtsmarkt Roden blijft vernieuwen

RODEN – Zaterdag 9 december is het weer zover: de jaarlijkse Weihnachtsmarkt te Roden. Voor het eerst wordt dit terugkerende spektakel gehouden op de vernieuwde Albertsbaan. Het recept mag dan bekend zijn, de organisatie blijft de gevarieerde markt vernieuwen. De twaalfde editie van de Weihnachtsmarkt belooft dan ook weer ouderwets gezellig te worden.

Rik van der Es is inmiddels al acht jaar bestuurslid bij de Vereniging voor Volksvermaken Roden. ‘Vanaf het begin dat ik bij Volksvermaken kwam, ben ik betrokken bij de Weihnachtsmarkt. Het is de combinatie van verschillende aspecten die de markt ieder jaar tot een succes maakt. De gezellige sfeer, de populaire ijsbaan en de verscheidenheid aan stands geven de markt een uniek karakter.’ Een Weihnachtsmarkt is een kerstmarkt, met een vette knipoog naar Duitsland. Om de verscheidenheid aan stands te benadrukken, lepelt de secretaris van Volksvermaken een aantal indrukwekkende feiten op. Iets minder dan honderd marktkraampjes zullen de Albertsbaan sieren op 9 december. Ambachtelijke houten broodplanken, verscheidene fairtrade- producten, woondecoratie en allerhande kerstspullen –waaronder bomen en kaarten- passeren de revue. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken’, lacht Rik. Naast de verscheidenheid aan marktstands, wijst hij op de ijsbaan van 150 vierkante meter, een aantal knutselkramen en een grote variëteit aan eetkraampjes.

Vooral de nieuwe locatie van de markt moet het spektakel extra bijzonder maken. ‘Dit jaar hebben wij op de Albertsbaan een heus gezelligheidsplein. Vorig jaar, toen de markt nog in de Wilhelminastraat en Heerestraat, hadden we twee ‘gezelligheidscentra’. Dat was bij de Heereborch en de Hema. Nu hebben we op de Albertsbaan in het midden één groot gezelligheidsplein, ik denk dat dit het extra gezellig maakt. Als organisatie durven wij zelfs te wedden dat de markt op de Albertsbaan nóg geslaagder wordt dan voorgaande jaren’, zegt Rik.

Zelfs de muziek is aangepast op gezelligheid. ‘Van 11:00 tot 16:00 uur wordt de muziek verzorgd door onder andere het Jeugdorkest Muziek Vereniging Oranje en een aantal koren. Na 16:00 uur is het de beurt aan Tirol Sound en DJ Doedie, die de Tiroler gezelligheid zullen gaan brengen’, zegt Rik. Volgens Rik is de combinatie van een fraaie markt en ouderwetse gezelligheid, ieder jaar een gat in de markt voor Roden. ‘Je ziet dat de horeca en de winkels in Roden profiteren van de Weihnachtsmarkt. Dat is mooi om te zien en natuurlijk ook een doel van dit evenement. Wij organiseren het namelijk samen met de Zakenkring en Winkelhart Roden, en voor hen is dit evenement zeer welkom.’ De Weihnachtsmarkt biedt voor ieder wat wils. ‘Je ziet dat de mensen die puur voor de markt komen, de hele dag tussen 11:00 en 18:00 uur over de markt struinen. Maar aan de andere kant zie je veel mensen uit de buurt, die pas tegen het eind van de middag komen voor een glaasje glühwein en na afloop van de markt de Roder horeca induiken.’

Dat niemand meer om de Weihnachtsmarkt heen kan, blijkt wel uit de bezoekersaantallen. ‘We kunnen ieder jaar rekenen op ongeveer tienduizend bezoekers, verspreid over de hele dag. Het is dan ook lekker druk in het dorp en niet alleen op de Albertsbaan. Op sommige momenten heeft de markt wel wat weg van de Rodermarkt, qua drukte’, meent Rik, die daarbij direct zegt dat niets kan tippen aan de Rodermarkt, om zo niemand tegen de borst te stuiten.

Het organiseren van de Weihnachtsmarkt, begon voor Volksvermaken dit jaar al in juli. ‘Dat is eerder dan anders, meestal beginnen we in september. Maar dit jaar moesten we opnieuw kijken naar de indeling, omdat de locatie veranderd is. In september begonnen we ongeveer met het aanschrijven van de standhouders. Het lukt ieder jaar weer om de stands snel te verdelen. We proberen hierbij een goede mix samen te stellen. Er zijn stands uit Emmen, Tiendeveen en zelfs Leeuwarden, maar we letten er ook op dat ondernemers uit Roden een stand kunnen neerzetten. We kijken hierbij overigens streng naar de kwaliteit van de stand. We willen een goede kerstmarkt neerzetten, waarbij de producten ook iets met kerst te maken hebben. Als dat niet het geval is, kunnen de ondernemers hun stand in ieder geval zo aankleden dat het toch sfeervol overkomt. Zo kijken wij naar iedere stand en zetten wij een puike markt neer’, zegt Rik.

De enthousiaste secretaris heeft in ieder geval veel zin in het evenement. ‘Het gaat ongetwijfeld weer gezellig worden. Ik ben tevreden als iedereen met een glimlach om zijn mond naar huis gaat. Dan heb ik het niet alleen over de bezoekers, maar ook over de ondernemers, standhouders, vrijwilligers en de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken. We gaan er weer een mooi feest van maken.’

De Weihnachtsmarkt zal op zaterdag 9 december om 11:00 uur van start gaan en duurt tot 18:00 uur. De muziek heeft een uitloop tot 19:00 uur.

KADER

Muziekprogramma Weinachtsmarkt

11:00-11:30 uur – Jeugdorkest Muziek Vereniging Oranje

11:30-12:00 uur –Stempalet jeugdkoor o.l.v. Minka Zaal

12:00-12:30 uur – Popkoor Puur

12:30-13:00 uur – Amusementskoor Ratjetoe

13:00-13:30 uur – De Postjagers

13:30-14:00 uur – Popkoor Puur

14:00-14:30 uur – Amusementskoor Ratjetoe

14:30-15:00 uur – De Postjagers

15:00-15:30 uur – Amusementskoor Ratjetoe

15:30-16:00 uur – De Postjagers

16:00-19:00 uur – Tirol Sound & DJ Doedie

*Tijdens de markt zullen de Swing Masters al lopend swingende muziek ten gehore brengen.