EHBO-lessen op ’t Sterrenpad

NUIS – Onlangs hebben alle groep 8 kinderen van ’t Sterrenpad in Nuis een Jeugd EHBO-A certificaat behaald. De EHBO-lessen werden gegeven door Marjan (vrijwilliger van het Rode Kruis) en Angelique (vrijwilliger van Oranje Kruis). Vooral de praktijklessen vonden de kinderen erg leuk om te doen. Zo hebben ze geleerd hoe je een stabiele zijligging toepast, verbanden en pleisters aanlegt en weten ze wat te doen bij verslikking. Een hulpverlener (lotus) van Lotusvereniging Noord Nederland heeft ook een gastles gegeven over het herkennen van verschillende brandwonden en andere verwondingen. De lotus liet daarbij zien hoe ze die verwondingen kon namaken bij zichzelf. Het Jeugd EHBO-A certificaat is twee jaar geldig. Kinderen mogen binnen die twee jaar ook het Jeugd EHBO-B halen bij de dichtstbijzijnde Rode Kruis afdeling bij hun in de buurt.