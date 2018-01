‘Eigen’ toppers centraal tijdens Sportgala Noordenveld

Een verdiend lichtje op bijzondere sportprestaties

NOORDENVELD – Een nieuw jaar is de uitgelezen mogelijkheid om terug op te blikken op het voorgaande jaar en even stil te staan bij opmerkelijke (sport)prestaties. In Noordenveld gebeurd dit jaarlijks tijdens het immer spectaculaire Sportgala in de Pompstee waar de beste lokale toppers worden gehuldigd voor hun verdiensten voor de Noordenvelder sport. Vorige week liep de Krant al een rondje langs de categorieën en benoemden we kort Noordenvelds beste sporters die in de diverse rubrieken strijden om de te vergeven titels. De komende weken gaan we wat dieper in op de sportieve prestaties van ‘Noordenvelds beste’. Deze week trappen we af met de categorieën Sportman- en Sportvrouw van het Jaar!

Bij de mannen zijn diverse sporten vertegenwoordigd. En dat is uiteraard zeer mooi. Duidelijk is dat Noordenveld niet alleen een aantal voetbaltoppers binnen de gemeentegrenzen heeft te wonen of te sporten, maar dat sport in de breedste zin van het woord hoogtij viert in de gemeente. Dat is ook niet raar natuurlijk. Weinig gemeenten kennen zo’n breed sportaanbod als Noordenveld. Hoezo ‘fietsgemeente’, zullen we maar zeggen. Noordenveld heeft naast de prachtige fietssport zoveel meer te bieden. Van korfbal tot tennis en van hockey tot volkssport nummer één. Het is allemaal mogelijk. Dat zien we ook terug bij de heren die genomineerd zijn in de categorie Sportman van het Jaar. Namens tennisvereniging REO is Sander Jans genomineerd. Een lokale toptennisser die zijn kaartje in 2017 landelijk heeft afgegeven. Op de ranking in het enkelspel is de getalenteerde tennisser liefst 64 plekken geklommen naar de 60ste positie. En dat is niet gek met een halve finaleplaats op het ‘eigen’ NRT** toernooi in Roden en winst in het Brabantse Rijen. Overigens had de Roder tennisvereniging breder vertegenwoordigd kunnen zijn, want Jarno Jans -de drie jaar jongere broer van Sander- geldt eveneens als een begenadigd tennisser. Begenadigd is ook Patrick van der Duin, hetzij dan als wielrenner. De 22-jarige Van der Duin rijdt namens Baby-Dump en mocht in 2017 een aantal prachtige overwinningen bijschrijven op zijn imposante palmares. Hij is titelhouder van de Ronde van Bolsward en –dichter bij huis- de Lus van Roden. Het eigen Noordenveld is sowieso het terrein waar Van der Duin graag schittert. Ook de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier was een prooi voor de getalenteerde renner. Niet alleen wist Patrick van der Duin het eindklassement te winnen, ook bleek hij de beste sprinter en was hij niet te kloppen in de etappe van Zevenhuizen. Saillant detail: Van der Duin heeft lang in de spreekwoordelijke lappenmand gezeten en keerde pas in 2017 terug van een zware knieblessure die hij opliep tijdens de Drenthe 200 in 2015. Guido Koolen is genomineerd namens GOMOS. De Norger voetballer maakte de opmars van de club mee naar de tweede klasse, waar de zwartgele brigade dit seizoen ‘gewoon’ meestrijd om de titel. De onverzettelijke Koolen voert de troepen aan en is op jacht naar zijn 50ste doelpunt in het shirt van de Norger voetbalvereniging. De 27-jarige aanvaller/middenvelder is al tien jaar lang een vaste waarde in het eerste elftal van GOMOS en inmiddels niet meer weg te denken uit de basisequipe van Wim Bakering. Datzelfde geldt voor het FC Groningentalent Tom van de Looi. De 18-jarige middenvelder bleek een sterkhouder in de selectie van Oranje onder 19 tijdens het afgelopen EK-kwalificatietoernooi, waarin hij een groot aandeel had in de groepswinst van de Oranjetalenten. Dat de jongeling kan voetballen wisten ze bij FC Groningen al langer. Van de Looi schurkt steeds verder tegen het eerste elftal van de noordelijke trots aan en lijkt hard op weg om definitief door te breken in het Noordlease Stadion. Ook zwemmen kan men goed in Noordenveld. Marcel Jonkman bewijst dat al jaren. De zwemmer van ZC Aqualero kan terugkijken op een mooi sportjaar waarin hij deelnam aan de Nederlandse Masters Kampioenschappen in Maastricht. Daar schreef Jonkman de 50 meter schoolslag op zijn naam en won hij brons in de categorie 45-50 jaar. Een zwemtalent met de eigenschappen van goede wijn. Jonkman wordt steeds beter naarmate de jaren vorderen.

De categorie Sportvrouw van het Jaar is dit jaar uitgemond in een tweestrijd tussen twee bijzondere dames. Net als Marcel Jonkman bij de heren was ook Annette Korving zichtbaar aanwezig op de Nederlandse Masters Kampioenschappen in Maastricht. Korving deed mee aan de 200 meter schoolslag en keerde huiswaarts met zilver op zak in de categorie 50-55 jaar. Haar tegenstandster komt uit de paardensport waar Linda Boelens de grote ‘rivale’ is van Korving. Boelens werd in 2017 Nederlands Kampioen Eenspannen Tuigpaarden tijdens de 40e editie van het Norgermarkt Concours. Extra bijzonder is dat zij met haar overwinning de hegemonie van Anneke Huckriede doorbrak die al sinds jaar en dag heerste in dit kampioenschap. Boelens deed het overigens niet alleen, want zoals te doen gebruikelijk in de paardensport is een goed paard onmisbaar. En met haar trouwe metgezel El Nino B heeft Linda Boelens een prima partner om de strijd mee aan te gaan. Allicht dat El Nino ooit mee zal strijden in de nog op te richten categorie Sportpaard van het Jaar? We gaan het zien!

Het Sportgala Noordenveld wordt op 27 januari gehouden in de Pompstee. Stemmen op uw favorieten kan nog toch en met 14 januari! Kijk snel op www.sportstimuleringnoordenveld.nl of stuur de bon op deze pagina in.