‘Eigenlijk is het heel simpel. Schapen brengen schapen voort’

Evangelische gemeente Eben Haezer in Roderesch groeit en bloeit

‘Het zijn van een gemeente van Jezus Christus, in een gebroken wereld waartoe mensen die God zoeken zich aangetrokken voelen, zich veilig zullen voelen, zich geestelijk zullen ontwikkelen en tot eer van Hem leven.’

(visie Evangelische gemeente Eben Haezer, Roderesch)

RODERESCH – Noodkreten. Al jaren. Reden? De kerken lopen leeg. Er is, zo gaan de verhalen, niemand meer die elke zondag naar de kerk wil en gaat, laat staan twee of zelfs drie keer. De preek wordt amper nog gehoord, de boodschap dus ook niet. Kerken proberen de bakens te verzetten dor meer te bieden. Een wandeling, een activiteit voor kinderen. Vaak helpt het niet of slechts een beetje.

Hoe anders is dat bij Evangelische gemeente Eben Haezer in Roderesch. Er zijn plannen om (fors) uit te breiden. Het ledental groeit. De kerkzaal is nu op zondag te klein, mensen zitten noodgedwongen in de gang. Dus wil de gemeente graag een grotere kerkzaal, de huidige zaal zou dan voor de jeugd en kinderen gebruikt kunnen worden. Er liggen plannen voor een grotere parkeerplaats. Eben Haezer groeit en groeit. Is er een geheim? Is het de rol van de voorganger? Hoe krijgt hij de kerk vol? De Krant ging op bezoek in Roderesch. Het geheim kon niet geheel ontrafeld worden. Wel werd duidelijk dat de sfeer en de omgang met elkaar in grote mate bijdragen aan het ‘succes’.

Bij de ingang staat Trienko Ensink. Woonachtig in Roden. Hij staat er niet zomaar, hij wist dat er bezoek kwam. En iemand maar wat laten dolen en zoeken, dat doen ze hier in Roderesch niet. Ensink is 75 jaar. Is één van de vier oudsten, zeg maar het college van burgemeester en wethouders van de kerk. De leden van de gemeente vormen, om de vergelijking door te trekken, de gemeenteraad. Belangrijk man dus deze Ensink, al vindt hij dat zelf wel meevallen. Oké, hij besteedt heel veel vrije tijd aan de kerk, maar daar hoor je hem niet over. Plezier en sfeer. Die ingrediënten zijn voldoende, net als zijn overtuiging. ‘Weet je, ik ben opgegroeid met de welbekende zusters. Met Zuster Miechielsen. Mijn ouders gingen niet naar de kerk. Ik ben ook niet zo opgevoed. Zelf voelde ik me altijd al aangetrokken tot het geloof. Hier, op deze plek, bezocht ik de Zondagschool en toen ik negentien werd, heb ik me aangesloten bij Eben Haezer. Geheel uit vrije wil, zonder druk van mijn ouders’, zegt Ensink.

Ensink werd driehonderd meter van de kerk geboren. ‘Eben Haezer betekent ‘tot hiertoe heeft de Heer ons geleid’. Toen ik me aansloot bij de gemeente, was het niet meer dan een houten gebouwtje. Dat is ondertussen meer dan 52 jaar geleden. Een andere tijd, zoals er toch al veel veranderd is. Wat gebleven is, is het feit dat er in de kerk, hoe gezellig ook, geen alcohol genuttigd wordt. ‘Maar thuis drinken we best een borreltje hoor’, lacht Trienko.

Trienko vertelt en vertelt. Als oudste van de oudsten heeft hij toch een speciale plaats binnen deze geloofsgemeenschap. Iets weten over vroeger? Even Trienko aan de jas trekken. Dan gaat de deur van een andere zaal open. Frans van Herwijnen. Zo stelt de meneer zich voor. Hij is voorganger van Eben Haezer. Frans komt uit een zaal waar net door zo’n 25 mensen – jong en oud- gegeten is. Er stond iets van kool op het menu, onder meer bereidt door Frans’ vrouw Carolien. ‘Wil je nog wat eten? Er is nog genoeg’, zegt Frans, die het best druk heeft. Straks staat de bidstond op het programma, nog later de Bijbelstudie. Het onderwerp is seksualiteit. ‘Daar staat van alles over in de Bijbel’, zegt Trienko. ‘Niets dan de waarheid, vooral. Dit thema hoort er bij, het hoort bij gezinnen, heeft met jeugd te maken. Vroeger was het inderdaad een taboe. Het woord seks werd niet uitgesproken. Dat is vandaag de dag heel anders.’

Ondertussen heeft ook Remmelt Bouma uit Haulerwijk zich gemeld. Hij is behalve Trienko en voorganger Frans de derde van de vier ‘oudsten’. Jan Smeding, de vierde, ontbreekt vandaag. In weer een andere zaal vertelt het trio over Eben Haezer. Eerst maar eens over de voorganger. ‘ Voorganger zijn is mijn beroep, vier dagen per week. Andere mensen doen het naast hun werk, ik ben vrijgesteld van andere werkzaamheden. Hier is altijd wat te doen. Ik bereid activiteiten voor, zorg dat de ruimtes in orde zijn en ben hier dus vrijwel dagelijks’, zegt Frans, een uitermate ingetogen en bescheiden voorganger overigens. Van borstklopperij heeft hij nog nooit gehoord. Hij doet gewoon waarvoor hij aangesteld is. En nee, dat is geen opgave, dat is zijn roeping.

De groei van Eben Haezer dus. Wat is de succesformule? De heren kijken elkaar aan. Niemand die een pasklaar antwoord heeft. ‘Het doet ons uiteraard goed, net als het ons goed doet dat er positief over ons gesproken worden. Factor van belang kan zijn dat iedereen hier welkom is en zich dat doorgaans ook voelt. Als jij hier voor het eerst binnenkomt, je volgt de dienst en gaat weer zonder iemand gesproken te hebben, dan zal je gevoel anders zijn dan dat je wegwijs gemaakt wordt. Dat er meteen contact is. En nee, dat is niet iets waar wij ons specifiek mee bezig houden. Sterker nog: dat hoeven wij niet te doen, dat doen onze leden. Het is dus de sfeer, de onderlinge betrokkenheid, het welkom voelen. Het is – denken wij- een bepaald gevoel.’ In dat opzicht past ook Frans perfect in Roderesch. ‘ Frans is heel belangrijk’, zegt Trienko. ‘Het is vooral de persoon Frans. Zijn gedrag, houding. De mens dus. Ook dat is kennelijk iets wat de mensen aanspreekt’, vertelt Trienko, Remmelt knikt ondertussen terwijl Frans even de andere kant opkijkt. Ook de aandacht voor kinderen is en blijft in Roderesch een van de prioriteiten. ‘Kinderwerk is bij ons altijd erg belangrijk geweest en zal dat ook blijven. We kijken enkel naar ons zelf, maar hier beseffen we hoe belangrijk dat is. Kinderen komen hier graag naar toe. Die enthousiasmeren juist de ouders, in plaats van andersom. Betrokkenheid is belangrijk. En die is hier. Leden ontmoeten elkaar zeker ook buiten deze kerk. Regulier, maar ook informeel. Er is meer dan de Hoofdweg 47 in Roderesch. Dit soort zaken zullen mogelijke oorzaken van onze groei zijn’, zeggen Frans, Remmelt en Trienko.

Succes heeft altijd een keerzijde. In dit geval is dat de factor ruimte. ‘Het komt voor dat mensen soms in de gang een dienst moeten volgen. Dan zit de zaal met tweehonderd mensen al helemaal vol. Dat is niet ideaal, en dus hebben we inderdaad concrete plannen voor uitbreiding. Hoe de status is? We zijn in overleg met de gemeente en de directe buren. Wat we graag willen is een grotere zaal naast de huidige zaal, die dan voor kinderwerk gebruikt kan worden. Of we verplaatsen de koffiezaal. Ook moeten er meer parkeerplaatsen komen. Het zou mooi zijn als we over een jaar of twee de beschikking hebben over een groter onderkomen. Maar we beseffen dat er nogal wat moet gebeuren. Neem iets als een bestemmingsplanwijziging, dat en meer van dit soort dingen die geregeld moeten worden vergen gewoon heel veel tijd. Nee, wij houden minder rekening met de rapporten die er liggen als het over krimp van de bevolking gaat. Wij hebben ook een regiofunctie. Niet alleen mensen uit Roderesch komen hier naar toe. Wat we wel heel graag willen, is aandacht voor de inwoners hier. Zeg maar inwoners van de RAS-dorpen. Ook die mensen zien we hier heel graag naar toe komen. Dat spreekt voor zich.’

De drie mannen wijzen echter vooral naar de gemeenteleden zelf. ‘Ik zeg wel eens’, vertelt Frans, ‘ dat ik de leiding zie als herders, de gemeenteleden als schapen. En: schapen brengen schapen voort. De gemeente doet het dus zelf. Zo simpel is het dus eigenlijk allemaal.’

Van Merwede is al weer zeven jaar in dienst in Roderesch. Daarvoor was hij twintig jaar lang buschauffeur. Hij studeerde en kwam in het Noorden terecht. Een huis naast de kerk is, zo blijkt, iets van vroeger, want Frans woont in Haulerwijk. Of hij er nog zeven, tien of misschien zelfs wel twintig jaar aan vastplakt, daar kan Frans geen antwoord op geven. ‘Het is afhankelijk van de Heer of ik op mijn plaats blijf of vertrek. Ik ben zelf in elk geval geen man die carrière wil of moet maken. Helemaal niet zelfs’, laat Frans weten. Evangelische gemeentes zijn wat minder ‘wettisch’ als waar bepaalde kerken nog steeds om bekend staan. Op zondag bijvoorbeeld, mag er best iets gedaan worden. De televisie mag aan, ook sporten behoort tot de mogelijkheden.’

Mensen die geloven, kunnen opmerkelijk genoeg niet in een paar woorden uitdragen waarom ze geloven. ‘De overtuiging zit in je hart’, zegt bijvoorbeeld Trienko. ‘Ik had zoals verteld vroeger met de ‘oude Zusters’ te maken. Dat deed me wat en dat gevoel is altijd in me gebleven. Ieder mens vraagt zich wel eens af waarom we hier zijn en waar we naar toe gaan. Mensen zijn altijd op zoek. En dan kom je uiteindelijk bij Here God uit. Hij wist je de weg.’

En toch. Hoe goed een gemeenschap als Eben Haezer de zaken ook voor elkaar heeft en hoe puur het geloof in Hem ook is, er zijn altijd mensen die zich afvragen waarom er zoveel oorlog in de wereld is. Waarom mensen ernstig ziek worden en sterven. Want dan, zo redeneren zij, dan is God nergens te bekennen om daar een stokje voor te steken. ‘Klopt, dat horen wij uiteraard ook. Die scepsis. Weet je, wij hebben ook niet alle antwoorden. Bepaalde zaken zullen altijd mysteries blijven. En eerlijk: in gevallen van ziekte en ongeluk begrijpen ook wij God niet altijd. Nee, we worden nooit boos op Hem, wel vinden we bepaalde zaken of gebeurtenissen onbegrijpelijk.’

Dat de tijden zijn veranderd, daar zijn Remmelt, Frans en Trienko het over eens. Zo kan Ensink prachtig vertellen over een buurjongen die heel goed kon schaatsen. ‘En dan lag er een keer ijs, mocht hij niet vanwege het feit dat het zondag was. Sterker nog: ik heb nog meegemaakt dat zelfs fietsen geen optie was op zondag.’ Frans signaleert nog iets anders. ‘De scheiding tussen mensen die wel en niet naar de kerk gaan, is groter geworden. Voorheen had je nog een derde categorie: mensen die uit gewoonte of een vorm van verplichting gingen. Nu maken mensen bewuster een keuze.’

Bij Eben Haezer vindt je mensen uit alle geledingen. ‘Ik ben serieus als ik zeg dat hier mensen komen tussen de 1 en 95 jaar. Heidema, voorheen voorganger, is echt al 95 jaar. Hij is het oudste lid en stopte in 1990 als voorganger. Gelukkig komt hij hier nog heel vaak. Ik denk dat we allemaal, zeg maar de herders en de schapen, samen één prima functionerend team vormen. Een hecht team, zonder vedettes of mensen die meer of minder betekenen. Samen is een woord dat hier heel veel gebruikt wordt. Je hebt het zelf ervaren. Toen jij binnenkwam, stond Trienko je op te wachten. Ik had nog even iets anders en ik weet dat Trienko dan de honneurs perfect waarneemt. Het is niet zo dat ik per se mensen moet ontvangen, of dat Remmelt alleen een bepaald onderdeel doet. Wij doen het samen. En doe je dat écht, dan geeft dat een bepaalde sfeer. Onderlinge betrokkenheid. Daarnaast zijn we actief, zijn er taakgroepen, worden er huisbezoeken afgelegd, is er aandacht voor jeugd en kinderen en kunnen mensen zich verdiepen via Bijbelstudies. En dan vergeet ik nog zaken als Praise bijvoorbeeld. Uiteraard vieren we hier Kerst. Dat spreekt voor zich. Thema is ‘Gewoon Kerst’. Gewoon, ook zo’n woord dat op ons van toepassing is. We doen het hier gewoon samen’, besluit de voorganger, die al heel lang staat te popelen om verder te gaan.

Nog een kwartier, dan staat de bidstonde gepland. Trienko leidt dit keer, volgens rooster. Nog een kwartier dan wordt gebeden tot God. Voor dierbaren, voor christenen die op de vlucht zijn en zieken. ‘Wij geloven dat God geneest’, zegt Trienko, die straks dus de leiding heeft. Daarna wacht nog de Bijbelstudie. Druk dus voor de heren. Zelf voelen ze dat niet eens. Ze doen gewoon. Uit roeping.

Het geheim van de kerk in Roderesch dus. Het is niet uit te legen, je moet het voelen. Meemaken. ‘Iedereen is welkom en zal zich welkom voelen. Maak je mee wat hier gebeurt, misschien dat je dan zelf kunt formuleren waarom hier zoveel mensen naar toe komen. Nog iets opvallends: hoewel ze hechten aan de verspreiding van het evangelie, leggen ze het je niet op. En dus kan ook dat vooroordeel doorgestreept worden. Met dikke, zwarte viltstift.

Vincent Muskee