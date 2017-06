Einde biljartfabriek Bierling-de Schepper in zicht?

LEEK – Aan 130 jaar biljarthistorie lijkt een einde te komen. De legendarische biljartfabriek Bierling – de Schepper, tot 2 jaar geleden gevestigd aan het Schuitendiep in Groningen en de laatste jaren onder de vlag van VDM uit Leek, houdt naar alle waarschijnlijkheid op te bestaan. VDM-eigenaar Albert Slotema nam 2 jaar geleden de in 2015 failliet verklaarde biljartfabriek over en verkaste het naar de Euroweg in Leek. Slotema zou de fabriek niet naar behoren van de grond krijgen. Er zou sprake zijn van eventuele overname.