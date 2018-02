Eindelijk schot in expeditie Norgerduinen

De afgelopen week stond boordevol politieke ontmoetingen en bijeenkomsten. Een groet en ontmoet avond in de bieb van Norg, een lijsttrekkersdebat in Café Zwaneveld en natuurlijk de raadsvergadering in het gemeentehuis te Roden; zo maar een greep uit het ruime assortiment bijeenkomsten in de gemeente. En dan vergeten we voor het gemak nog eens het ‘denk mee café’, georganiseerd door diezelfde gemeente.

Een opmerkelijke uitspraak van Frederik van Lookeren Campagne passeerde de revue tijdens de ‘groet en ontmoet’ avond in Norg afgelopen week. De aanwezige raadsleden werd gevraagd of zij al een idee hadden gevormd over een mogelijke coalitie. Alle raadsleden gaven op hun beurt aan geen enkele partij op voorhand uit te willen sluiten. ‘In dat opzicht hebben onze collega’s in Emmen het makkelijker, die hebben de PVV’, meldde Van Lookeren Campagne, waarmee hij aangaf dat er in Noordenveld geen partij is die je op voorhand zomaar uitsluit. Partijen op voorhand uitsluiten lijkt mij sowieso geen goed idee. Ook al kende Noordenveld haar eigen PVV-afdeling, dan nog kun je die toch niet zomaar aan de kant schuiven? Ik heb mij altijd verwonderd over de landelijke politiek, die op voorhand Geert Wilders uitsloten. Persoonlijk ben ik ook geen fan van de schreeuwlelijk uit Venlo, maar je moet je als politicus wel realiseren dat die partij een aantal stemmen heeft verkregen en dus een gedeelte van je inwoners vertegenwoordigd.

Na de bijeenkomst lieten enkele raadsleden overigens wel doorschemeren dat ze een voorkeur voor bepaalde partijen binnen Noordenveld hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er partijen op voorhand uitgesloten worden, maar het geeft aan dat er al is nagedacht over mogelijke coalities. ‘We wachten de verkiezingsuitslag af’, is een bekende dooddoener uit de politiek die natuurlijk maar deels waar is. Toch doen de partijen er zeker verstandig aan om, mochten ze inderdaad bepaalde voorkeuren te hebben, deze niet kenbaar te maken. Het is niet handig om een partij, en daarmee hun achterban, al op voorhand niet serieus te nemen.

Bij dezelfde ‘groet en ontmoet’ avond in Norg, maakte een bezorgde inwoner van het gehucht Huis ter Heide kenbaar, dat hij zich zorgen maakte over de relatie tussen het dorp en de gemeente. De laatste tijd voelt hij de afstand tussen Huis ter Heide en Roden steeds toenemen. De kinderen van het dorpje gaan in Kloosterveen naar school en de inwoners doen boodschappen bij de Appie in ditzelfde Kloosterveen. De inwoner voelde zich echter een Noordenvelder, maar maakt zich ernstig zorgen over de betrokkenheid van de gemeente. Ik kan me daar op zich in vinden. Op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Noordenveld, is geen enkele inwoner van Huis ter Heide te vinden. Dat is niet heel vreemd, aangezien Huis ter Heide nog geen 150 inwoners telt. Uit een rondvraag onder enkele raadsleden, bleek dat sommigen zich in de kritiek van de beste man konden vinden. ‘We zouden er eens wat vaker moeten komen’, zei Gerbrant Fennema van D66. Gerard Willenborg (CDA) gaf aan het lastig te vinden, omdat Huis ter Heide een buitengebied is van een uitgestrekte gemeente. In mijn voorstel om het dan maar cadeau te doen aan de gemeente Assen, zag hij ook niets. ‘Dan zijn ze een buitengebied van die gemeente. Dat schiet ook niet op.’ Ieder raadslid die ik er naar vroeg, kon zich indenken dat de inwoners van Huis ter Heide zich soms wat tekort voelen gedaan. Zeker een aandachtspuntje voor de partijen, en wellicht eens goed om hierover eens in conclaaf te gaan met de inwoners aldaar.

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week, kon er gejuicht worden. En wel door de bewoners van de Norgerduinen. De raad nam de ‘visie Norgerduinen’ ter kennisneming aan, waarmee zij het college vragen om verder te gaan met de visie die zij nu hebben liggen. Daarmee stemde de raad ook in met een bijdrage van 50.000 euro voor de aanpak van ‘laaghangend fruit’, waarmee gedoeld wordt op de adequate aanpak van wegbewijzering, veiligheid en begaanbaarheid in de Norgerduinen. ‘En nu rap aan de gang’, was het devies van Robert Meijer, lijsttrekker van de VVD Noordenveld. Daarbij maakte hij een mooi bruggetje met het nieuw te bouwen Formule 1-circuit in Assen. Anne Doornbos (PvdA) kon zich vinden in de woorden van Meijer, maar waarschuwde hem wel: ‘Wie te snel wil, komt doorgaans in de grindbak terecht’, zei hij. De bewoners van de Norgerduinen konden er smakelijk om lachen. Zij vinden het allemaal wel best. Na jaren onzekerheid, lijkt er eindelijk schot in de zaak te zitten.

Uiteraard moeten de bewoners van de Norgerduinen waken voor te veel optimisme. Dat is iets wat verantwoordelijke wethouder Henk Kosters ook telkens herhaalt. Wie op een windstille dag langs het gemeentehuis te Roden fietst, kan hem zachtjes ‘stip op de horizon’ horen mompelen in zijn werkkamer.