Eindelijk weer een viskraam in Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – Het is alweer enige tijd geleden dat Nieuw-Roden beschikte over een viskraam in het dorp, maar per 7 november komt hier verandering in. Vanaf dan zal iedere dinsdagochtend vishandel ‘Het Vuurtje’ hun kraam neerzetten bij de Poeisz in het dorp.

De Urker vishandelaar Meun zal iedere dinsdag vanaf 10 uur ’s ochtends zijn viskraam openen.