Ellen betovert prachtige Catharinakerk

RODEN – Hoewel de mooi verbouwde en gerenoveerde Catharinakerk in Roden een week eerder al officieel heropend werd, stond ook afgelopen zaterdag weer in het teken van heropening. Nadat belangstellenden zich hadden laten rondleiden door de kerk, trad niemand minder dan Ellen ten Damme op. En ook in de kerk klonk Ellen als een nachtegaal. Ellen en de kerk? Jazeker. De manier waarop zij bijvoorbeeld Maria heeft neergezet in de Passion van 2016 was weergaloos. Zaterdag putte zij uit haar rijke oeuvre en het optreden kende een intiem karakter. Het was haar, zo liet ze weten, een waar genoegen dit voor ‘haar’ Roden te doen.