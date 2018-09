Ellen ten Damme opent Padelbaan bij REO

RODEN – Je kunt er niet omheen bij de tennisvereniging aan de Borglaan te Roden. Naast de tien reguliere buitenbanen staat er nu ook een ‘kooi’ waarin Padel gespeeld kan worden. Met dank aan padeltotaal.nl is deze baan in de zomer aangelegd. Padel is een nieuwe sport die steeds populairder wordt in Nederland. ‘Padel is de komende jaren de snelst groeiende sport en heeft alles in zich om groter te worden. In Spanje en andere Zuid Europese landen behoort de sport al jaren tot de grootste sporten van het land. De opmars naar Noord-Europa is nu in volle gang. En dat is niet gek, want padel is een sport voor alle leeftijden, laagdrempelig, snel aan te leren en heeft een sociaal aspect: een mooie aanvulling voor tennisverenigingen’ aldus de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB).

Padel is een hele toegankelijke sport met eenvoudige regels. Padel is een racket- en balsport voor paren (dubbelspel), waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash. Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal eerst een van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en nadien een van de wanden. Dit zorgt voor langere rally’s en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren.

REO wil ook buitenstaanders en niet-leden de kans geven om kennis te maken met deze sport. Mede daarom is er op 29 september een officiële opening gepland waarvoor iedereen van harte uitgenodigd is. Ellen ten Damme zal tijdens deze middag aanwezig zijn om de opening te verrichten. Om 15:00 komt burgemeester Smid samen met haar de baan openen maar daarvoor krijgt iedereen de kans om mee te doen aan een clinic. Tijdens deze clinic worden de spelregels uitgelegd en is er de mogelijkheid om zelf een balletje te slaan. Direct na de opening zal er een demonstratiewedstrijd zijn waarbij ervaren Padel spelers aan het publiek hun kunsten vertonen. Meer informatie over de opening is te vinden in de flyer.

Enthousiast geworden? Speciaal voor nieuwe leden is er een actietarief waarbij je voor slechts 50 euro lid kan worden tot het einde van het jaar. Men kan dan zowel gebruik maken van de Padelbaan als de overige tennisbanen bij REO. Voor meer informatie vragen wij jullie om contact op te nemen via padel@reotennis.nl